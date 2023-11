Torghatten Midt tildelt kontrakt i Trøndelag

Nøkkelinformasjon:

AtB og Torghatten Midt har skrevet kontrakt om hurtigbåtruten 820 og fergeruten 825 som går ut til Øyrekka.

Kontraktsperioden strekker seg til vår 2029, med mulighet for forlengelse i to år. Oppstarten av kontraktsperioden er januar 2024.

M/S Vetlefjord vil trafikkere rute 820. Fartøyet, som betjener ruten i dag, skal oppgraderes og bygges om ved Oma Baatbyggeri AS i Stord.

Oppgraderingen gir nye hovedmotorer og oppgradering av manøvreringssystem, egne soner for frakt av levende last, ny kran og oppgradering av salong.

Rute 825 skal trafikkeres av M/F Helgøy. Fartøyet oppgraderes og bygges om ved Moen Verft AS i Rørvik.

Fartøyet får oppgradert manøvreringssystem for en bedre manøvrering for midtre og bakre del av fartøyet. Dette gjør at skipet blir langt med stødig i krevende værforhold.

Torghatten Midt er av trafikkselskapet AtB tildelt kontrakten på sambandene 820 og 825, som omfatter ferje- og hurtigbåtdrift fra Frøya til Øyrekka. Kontrakten gjelder fra 1. januar 2024 og frem til april 2029, pluss 2 opsjonsår.– Vi driver kontinuerlig oppgradering av flåten, og vi vet at båtene og sambandene er livsnerven for de som bor og jobber i øysamfunnene langs kysten. Derfor er det ekstra gledelig å kunne tilby en enda bedre og sikrere reiseopplevelse for de som skal til og fra Øyrekka, sier Mariann Grønseth, administrerende direktør i Torghatten MidtHurtigbåten M/S Vetlefjord skal oppgraderes med ny salong og egne soner for frakt av levende last, mens ferjen M/F Helgø vil få oppgradert manøvreringssystem. Frøya kommune bestemte tidligere i år at kommunen tar regningen for gratis frakt av gods «til evig tid».– Våre ansatte kommer i tett kontakt med øyfolket, og sjøtransport blir spesielt viktig for bilfrie Øyrekka. Det ligger for eksempel en populær folkehøgskole på øya Mausund, som har ca. 200 fastboende. Det er et lite og åpent samfunn, med høyt aktivitetsnivå og sterk dugnadsånd. Vi er glade for at lokalpolitikerne legger til rette for gratis frakt. Den ombygde hurtigbåten vil få bedre kapasitet til frakt av last, og mulighet for levende last. Dette vil bety svært mye for lokalbefolkningen, sier Grønseth.