Torghatten slår seg opp i Sverige

Torghatten

Torghatten er Norges største ferjeselskap, med en historie som strekker seg tilbake til et dampskip i Brønnøysund i 1878.

Torghatten opererer 49 ruter i Norge med om lag 1250 ansatte, og havnet på 14. plass på årets kåring av de mest innovative selskapene i Norge.

Nordic Ferry Infrastructure er Nordens største ferjeselskap, som eier Torghatten og danske Molslinjen.

Til sammen 25 millioner passasjerer reiser med NFIs ferjer og hurtigbåter hvert år.

– Dette er en betydelig milepæl for Torghatten og Nordic Ferry Infrastructure, nå etableres Torghatten for alvor i Sverige. For NFI er dette en forsterkning av tilstedeværelsen vår på den svenske vestkysten, der vi gjennom Øresundslinjen allerede har kontorer i Helsingborg. Vi ser fram til å etablere oss i Gøteborg, sier Carsten Jensen, CEO i Nordic Ferry Infrastructure, som eier Torghatten.Torghatten opererer i dag ei autonom ferje i Riddarfjärden i Stockholm, og vant tidligere i år anbudet for sambandet Strömstad-Koster.Torghatten skal drifte åtte fartøy i kontrakten, og rederiet bygger fem full-elektriske fartøy, hvorav tre hurtigbåter. De resterende fartøyene vil være ombygde fartøy som drives med biodrivstoff. Den samlede hybridiseringsgraden for kontrakten er på hele 90 prosent.– Vi har grønn fornyelse av flåten som strategi, og å redusere karbonavtrykket er viktig for oss. Å vinne denne kontrakten er derfor et viktig steg i den retningen. Her bruker vi kompetansen vi har på bygging og drift av el-fartøy i Norge, og viser at vi er godt rigget for å kunne tilby konkurransedyktige løsninger i Sverige, sier Jensen.De fire båtrutene vil ha helårsdrift med utvidet operasjon i sommermånedene, når trafikken er på sitt høyeste. Rutene er avgjørende for innbyggernes daglige reiser, og hvert år foretas omtrent 2,2 millioner turer på disse rutene. Saltholmen fungerer som et viktig knutepunkt med videre forbindelse til andre kollektivtilbud som buss og tog.I forbindelse med kontrakten vil Torghattens svenske datterselskap Torghatten AB bli betraktelig utvidet, og det blir etablert et administrasjonskontor i Gøteborg. Under høysesong i sommermånedene vil det være behov for om lag 70 sjøfolk for å operere rutene.Vi gjør oppmerksom på at tildelinga har en karensperiode på 11 dager.