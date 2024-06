Torghatten vant sine første ruter i Finnmark

Torghatten Nord skal bygge to nye el-ferger til sambandene, og båtene skal bygges i Norge, forteller Marius Hansen, administrerende direktør i Torghatten Nord. Foto: Torghatten.

Torghatten har vunnet anbudskonkurransen om sambandene Korsfjord-Nyvoll og Klokkarøy-Kjerringholmen. To nye helelektriske ferger skal nå bygges.



– Det er med stor glede vi mottar nyheten om at vi skal drifte Korsvoll-Nyvoll og Klokkarøy-Kjerringholmen, sier Marius Hansen, administrerende direktør i Torghatten Nord.



– Dette blir de første sambandene våre i Finnmark, og det er jo egentlig på høy tid at vi er til stede helt i nord.



DET KLART BESTE TILBUDET

Torghatten leverte det klart beste tilbudet på klimagassutslipp, noe Hansen er svært fornøyd med.



– Som Norges største fergeselskap har vi som mål å være best på både utslippsreduksjon og teknologi. At vi vinner anbud med en tydelig klimavekting tar vi som et tegn på at det grønne skiftet går godt i Torghatten.



Det blir bygget to nye el-ferger til sambandene, og båtene skal bygges i Norge



Torghatten skal drifte sambandene fra januar 2026 til mai 2035.



10 NYE ÅR PÅ FINNVIK-DIGERMULEN

Tidligere i uka ble det også kjent at Nordland fylkeskommune har tildelt Torghatten kontrakt for fergedrift over Raftsundet.



Fergesambandet Finnvik-Digermulen er fastlandsforbindelsen til de rundt tjue fastboende på Storemolla, og for hyttene på øya.



Torghatten Nord har driftet sambandet siden januar 2021.



– Vi er glade for at vi får fortsette å drifte ferge for folket på Storemolla, sier Marius Hansen, administrerende direktør i Torghatten Nord.



– Det er små forhold her, og gjennom de siste årene har mannskapet vårt blitt veldig godt kjent med beboerne i området. Vi er svært fornøyde med å kunne fortsette på sambandet i ti nye år.



I forbindelse med den nye kontrakten vil fergene på sambandet bruke biodrivstoff. Kontrakten trer i kraft 1. januar 2026, og har en varighet på 10 år.