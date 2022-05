TTS Pioneer – rett i jobb

8. mars 2022 ble det nybygde SOV-fartøyet TSS Pioneer levert av Vard Vung Tau-verftet i Vietnam. Fartøyet er bygd til rederiet Ta San Shang Marine Co., Ltd. som er et joint venture mellom Mitsui OSK Lines og Ta Tong Marine Co., Ltd.

TSS Pioneer er det første nybygde SOV-fartøyet i Asia og med Taiwan-flagg. Når fartøyet er klargjort for drift, går det inn på et langtidscharter i Taiwan med Ørsted som er verdens ledende offshore vindkraftselskap.

DESIGNET I NORGE

Nybygget er designet av Vard i Norge i nært samarbeid med kunde og partnere og har designbetegnelsen VARD 4 19. Hovedformålet til fartøyet er å overføre personell og reservedeler til vindturbiner, samtidig som det fungerer som en bevegelig baseenhet. Det har i designprosessen blitt lagt vekt på å optimalisere skrogdesignet, sikkerhet og komfort. Fremdriftsanlegget er hybrid med en dieselelektrisk løsning, noe som gir reduksjoner i drivstofforbruk, vedlikehold og utslipp samt forbedret respons, regularitet og sikkerhet. Fartøyet har en lengde på 84,4 meter og en bredde på 19,5 meter og vil romme 87 personer i enkeltlugarer.

RETT I JOBB

støtte driften og vedlikeholdsarbeidet av offshore vindparkene Greater Changhua 1 og 2 som er på 900 MW. Dette er de første storskala vindparkene i Taiwan som ligger langt fra kysten og som bygges av Ørsted. Fartøyet vil sørge for gunstige offshore-arbeidsforhold og sikre sikker tilgang til vindturbinene for O&M-teknikerne gjennom walk-to-work gangveien som er installert om bord. Les hele omtalen her.

