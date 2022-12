Uhøytidelig dåp av Havnebris

Svein Skomsøy, Runar Vestheim og Geir Kjønnøy foran Havnebris.Ledende havneinspektør Svein Skomsøy (fra venstre), vinner av navnekonkurransen Runar Vestheim og havnekaptein Geir Kjønnøy er fornøyde med navnet «Havnebris». Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Kristiansund og Nordmøre Havns nye arbeidsbåt har fått nytt navn. Runar Vestheim stakk av som vinner i navnekonkurransen og fikk æren av å døpe «Havnebris».





Tidligere i år anskaffet havneselskapet en ny arbeidsbåt, som skal bidra til økt aktivitet, bedre kvalitet på arbeid og bedre service til brukerne. Båten, som ble kjøpt på bruktmarkedet, er en finskbygd båt laget for å gå i is. Før den ble tatt i bruk av KNH, har den vært til resertifisering og fått en mindre oppgradering.



NAVNEKONKURRANSE

For å finne et passende navn til den nye båten (som opprinnelig hette «Finn»), ble det lyst ut en navnekonkurranse. Det kom inn mange gode forslag, og valget falt på «Havnebris». Juryen bestod av tre ansatte i KNH, og det var Runar Vestheim som kom med det vinnende forslaget.



– Bestefaren min hadde en båt som hette «Bris», og denne skal jo trafikkere på havna, blant annet, så jeg synes det passet bra, sier den fornøyde vinneren.



KNUSTE FLASKE AV IS

– Navnet har vært bestemt en stund, men det var først nylig at vi fikk montert navnet på båten. Vi syntes det passet bra å invitere Runar til en uhøytidelig dåp og overrekkelse av premien, sier ledende havneinspektør og juryformann Svein Skomsøy.



Dåpen foregikk ved at en flaske laget av is ble knust i skroget.



– Den knuste på første forsøk, noe som betyr hell og lykke til skip og mannskap, sa Vestheim, før han ble invitert på dåpskake og kaffe om bord «Havnebris».



Runar knuser flaske av is i skroget på båten HavnebrisRunar Vestheim knuste flasken laget av is på første forsøk, noe som betyr hell og lykke til båt og mannskap. Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Runar Vestheim vant navnekonkurransen og fikk æren av å døpe Havnebris.Etter dåpen ble Runar Vestheim invitert til dåpskake og kaffe om bord «Havnebris». Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn IKS