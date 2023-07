Ulmatec kjøper SHOK Partner

Curt-Åge Hauge i SHOK Partner AS og Iver Bjørnerem i Ulmatec Handling AS

Ulmatec kjøper SHOK Partner AS. SHOK Partner AS ble etablert i oktober 2016 med fokus på cruise- og passasjersegmentet hos norske skipsverft. Selskapet har i tiden siden oppstarten utviklet produktporteføljen mot den øvrige maritime næringen så vel som løsninger for hotell, restaurant og storkjøkkendrift.



SHOK Partner AS tilbyr skreddersøm av rustfri innredning, bysser, vaskeri og avfallshåndtering. I tillegg prosjekterer og leverer de møbler og annet interiør, samt utfører service og installasjon av innredning i inn- og utland.



FANTASTISKE MULIGHETER

– Vi har nå fått fantastiske muligheter til å videreutvikle selskapet med en solid organisasjon i ryggen. Dette gir oss store nye muligheter og synergier. Vi er meget tilfredse med å få Ulmatec videre på laget, sier Curt-Åge Hauge i SHOK Partner.



Sammen med gründeren skal Ulmatec utvikle og innlemme driften med de andre Ulmatec-selskapene og vil være lokalisert på Mjølstadneset og Hareid sammen med søsterselskap i konsernet.



– Vi gleder oss over ha fått med SHOK Partner AS i konsernet og ser fram til å kunne tilby enda en produktgren til våre maritime kunder. Konsernet vårt blir en mer komplett leverandør og en one-stop-shop for redere, sier Iver Bjørnerem, daglig leder i Ulmatec Handling Solution som ønsker gjengen på SHOK Partner hjertelig velkommen til team Ulmatec