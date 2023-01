Ulmatec signerer ny kontrakt på gangvei

Gangbrosystemet er fullt integrert med DP-systemet og hjelper mannskapet med å velge riktig tilgangspunkt og rute mellom vindturbinene. Foto: Ulmatec

Ulmatec har sikret seg ny kontrakt for levering av en 32 meter lang bevegelseskompensert gangbro og logistikkstøttesystemer til en større internasjonal aktør.



Gangbroen tilbyr overlegen kapasitet med 12m teleskopisk kompensering, trinnløs justerbar høyde (til vindturbinene) og har potensiale for kraftregenerering under gangbrooperasjoner.



For offshore bruk vil en fullt 3D kompensert, 3 tonns kran være tilgjengelig på undersiden av gangbroen.



– Vi har sammen med kunden planlagt den optimale utformingen og utviklet flere tilpassede løsninger. Dette viser viktigheten av samarbeid mellom kunde og designer og fordelene våre kunder får ovenfor konkurrentene.



Gangbrosystemet vårt er fullt integrert med DP-systemet og hjelper mannskapet med å velge riktig tilgangspunkt og rute mellom vindturbinene, sier kommersiell direktør Bjørnar Huse



– Denne kontrakten bekrefter at markedet har troen på Ulmatec sine gangvegløsninger og viser at våre ingeniører har utviklet et produkt med ledende egenskaper for krevende applikasjoner. Ringvirkningene er betydelige og sikrer både våre ansatte og våre lokale leverandører arbeid i lang tid fremover, en viktig kjedeeffekt for vår region, sier administrerende direktør Iver Bjørnerem



Ulmatec Handling Systems er en del av Ulmatec-gruppen, et multinasjonalt selskap som tilbyr håndteringsutstyr under Handling Solutions, seismisk utstyr under Insea Solutions og varmegjenvinningsutstyr under Thermal Solutions samt service- og støtteorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

