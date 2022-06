Ulstein-design til hybrid tungtransportfartøy

Hovuddimensjonane til fartøyet:

Lengde over alt (LOA) 173.8 m

Breidde (moulded) 42.0 m

Djupne 13.3 m

Dekksareal > 6,000 m2

Fri dekkslengde 145 m

Dekksstyrke 25 t/m2

Djupgang (design) 7.0 m

Innreiing 30 p

Ulstein Design & Solutions B.V.

Spesialiserer seg på design og utvikling av nyskapande skip for energimarknaden offshore, frå enkle til svært komplekse skip, der ein bidreg til å utvikle marknaden med berekraftige løysingar.

I tillegg til design for nybygg, er Ulstein Design & Solutions aktivt involvert i rådgjeving og moglegheitsstudiar for oppgradering av fartøy.

Eit familieeigd konsern med hovudkontor i Ulsteinvik.

Ulstein leverer produkt og tenester innan skipsdesign, skipsbygging og utstyrspakkar til den internasjonale marknaden innan segment som havvind, ekspedisjonscruise og offshore olje og gass.

I over 100 år har Ulstein vore assosiert med innovasjon og kvalitet innan design og levering, og møter dei krevjande maritime utfordringane ved å seie ja til endringar og identifiserer moglegheiter.

Ulstein sin visjon er å skape morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar.

Fartøyet er designa for operasjonar over heile verda, mellom anna til den aukande transportetterspurnaden i havvindindustrien i tillegg til frakt av LNG-modular og offshore-strukturar.Dimensjonane er optimaliserte for å støtte Vallianz sin forretningsplan om å ikkje berre transportere dei ulike delane til ein vindturbin (understell, monopåle, overgangsstykke, turbinblad), men også såkalla ‘float-over’-operasjonar.Utstyrt med nullutsleppsteknologi, er DP-2-fartøyet det første i sitt slag, då det vil bli drive av eit hybridkraftsystem med ‘dual-fuel’-motorar og eit batterienergilagringssystem. Det elektriske batterisystemet blir levert av kanadiske Shift Clean Energy, medan Bureau Veritas har ansvaret for klassifiseringa av fartøyet.Vallianz sin nye HTV er designa med ULSTEIN X-BOW® som bidreg til redusert energiforbruk, meir komfortable og sikrare operasjonar når skipet går gjennom sjøen.– Sidan 2010 har havvind vore ein fokusmarknad for Ulstein, seier Cathrine Kristiseter Marti, konsernsjef i Ulstein Group. – Med våre referansar innan SOV-skip (Service Operation Vessels), tungløftsfartøy og steininstallasjonsskip, har vi bygd opp ein sterk posisjon som ein skipsdesignar innan havvindinstallasjon og -vedlikehald.– Strategien vår er å utvide aktiviteten vår til fartøy innan havvindlogistikk, fortel Edwin van Leeuwen, administrerande direktør i Ulstein Design & Solutions BV, og legg til: – Ambisjonen vår er å bli det føretrekte designselskapet for denne typen fartøy. Vi er takksame for tilliten som vert vist oss frå Vallianz, og vi ser på denne avtalen som ein viktig milepåle i strategien vår.For å markere samarbeidet deltok representantar frå Vallianz, Ulstein, Shift og Bureau Veritas på ein signeringsseremoni på Ulstein sitt designkontor i Rotterdam, Nederland.