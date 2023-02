Ulstein med det sjuande cruiseskipsdesign for SunStone

Skipet

Skipet har plass til 199 passasjerar og eit mannskap på 101.

Det er sertifisert i samsvar med ICE CLASS 1A for polare cruisereiser og held den høgaste komfortklassen, og er SOLAS-sertifisert med mellom anna eit Safe Return to Port-pass.

SOLAS-konvensjonen regulerer obligatoriske tryggingsaspekt for skip på internasjonale reiser, mellom anna konstruksjon, stabilitet, maskineri, elektriske installasjonar, branntryggleik, livredningsutstyr, navigasjon, kommunikasjon og frakt av last.

– Vi er svært glade for å ha signert ein ny kontrakt med CMHI Haimen-verftet for bygging av eit nytt ekspedisjonscruisefartøy av ULSTEIN CX103-designet, seier Lars Ståle Skoge, kommersiell direktør i Ulstein Design & Solutions.Sjølv om alle fartøya i denne klassa har vorte utvikla på den same designplattforma, og med ei lengde på 104,4 meter og ei breidde på 18,4 meter, er alle spesialtilpassa kundens behov for ulike tal passasjerar og mannskap, og fellesroma er også utforma i samsvar med kunden sine ønske.Dette nye fartøyet, som altså er nummer sju for SunStone Ships, deler den same eigenskapen som tre andre fartøy i klassa ved at det har vindauge rundt heile baugen for å gi mykje lys og ei oppleving av å vere i naturen medan ein oppheld seg innandørs. Tomas Tillberg Design er ansvarleg for interiørdesignet.- Hovudfokuset vårt er å få omgjevnadene inn i skipet, der vi utnyttar dei store vindauga i den toetasjes salongen og særleg då dei spektakulære vindauga i baugen, noko som er gjort mogleg gjennom Ulstein sitt design. Ein reiser med eit lite skip, men vil på denne måten få ein storskipsfølelse, seier Tomas Tillberg.