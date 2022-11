Ulstein og Olympic velger Norwegian Greentech

Om Norwegian Greentech

Norwegian Greentech er leverandør av bærekraftige systemer for rent vann.

Selskapets hovedprodukt er et rensesystem for ballastvann, men selskaper leverer også en rekke systemer av vannrensesystemer til akvakulturnæringen til havs og på land.

Selskapet har så langt solgt mer enn 700 behandlingssystemer, og markedet er i vekst som resultat av strengere internasjonale krav.

Avtalen inneholder en opsjon på leveranse av rensesystem for ballastvann til ytterligere to skip.– Siden vi etablerte Norwegian Greentech har vi solgt tolv systemer til Ulsteingruppen og åtte systemer til Olympic. Etter flere år med tørke i bygging av offshoreskip er det svært hyggelig at to viktige aktører igjen går sammen og opprettholder det gode samarbeidet i den maritime klyngen på Sunnmøre, sier salgsingeniør Lars-Tore Lynge i Norwegian Greentech.Norwegian Greentech skal levere selskapets energieffektive ballastvannrensesystemer til de to nybyggene. Selskapet har utviklet en metode som anvender en kombinasjon av UV-lys og filtre. Det kjemikaliefrie systemet har et svært kompakt design som er ideelt for trange motor- eller pumperom.Fartøyene som Ulstein Verft skal bygge er to konstruksjonsstøttefartøy (CSOV) til havvindindustrien. Skipene har hybrid batteriframdrift og er klargjort for metanol, som muliggjør nullutslipp. De er basert på ULSTEIN SX222-designet med TWIN X-STERN fra Ulstein Design & Solutions AS.Norwegian Greentech skal produsere ballastvannrensesystemene ved selskapets hovedkontor i Fosnavåg og levere dem til Ulstein Verft. Norwegian Greentech har ikke oppgitt verdien på kontrakten.– Norge er allerede blant de fremste i verden til å utvikle og å ta i bruk grønn maritim teknologi. Vi opplever fortsatt høy aktivitet innen ettermontering av BWTS på eksisterende skip, men for langsiktigheten til leverandørnæringen er det også viktig at nybyggmarkedet for offshorefartøy våkner ordentlig til live igjen. Derfor er det svært gledelig at Ulstein og Olympic nok en gang velger vårt system for rensing av ballastvann, sier Børge Gjelseth, salgs- og markedsdirektør i Norwegian Greentech.Selskapet designer, leverer, installerer og vedlikeholder svært energieffektive og kompakte ballastvannrensesystemer (BWTS). Selskapet rensesystem for ballastvann er spesielt velegnet for ettermontering ettersom det er svært kompakt og har en fleksibel installasjonsløsning. Selskapet har sikret seg flåteavtaler med en rekke store rederier.Norwegian Greentech er leverandør av ballastvannrensesystemer og andre vannbehandlingssystemer for bruk i akvakulturnæringen og maritim sektor. Norwegian Greentech er datterselskap til HAV Group ASA som er notert på Euronext Growth i Oslo.