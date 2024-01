Ulstein tildeler kontrakt til Norwegian Greentech

Norwegian Greentech

Norwegian Greentech er leverandør av bærekraftige systemer for rent vann.

Selskapets hovedprodukt er et rensesystem for ballastvann, men selskapet leverer også en rekke vannrensesystemer til akvakulturnæringen til havs og på land.

Selskapet har så langt solgt mer enn 700 behandlingssystemer i marked som er i vekst på grunn av strengere internasjonale krav.

– Vi har levert en rekke BWTS-systemer til Ulstein Verft opp gjennom årene og er derfor godt kjent med kvalitetskravene som stilles til oss. Vi er stolt av å bli valgt til disse to nybyggene, sier Lars-Tore Lynge, salgssjef i Norwegian Greentech.De to fartøyene, henholdsvis NB320 og NB321, er begge CSOV-er som skal anvendes i havvindindustrien. Fartøyene er av ULSTEIN SX222 design. Skipene skal ha et hybrid, batteridrevet fremdriftssystem og klargjøres for metanol som drivstoff for å muliggjøre CO-nøytral drift.Norwegian Greentech skal levere et av selskapets energieffektive ballastvannrensesystemer til de to nybyggene. Selskapet har utviklet en metode som anvender en kombinasjon av UV-lys og filtre. Det kjemikaliefrie systemet har et svært kompakt design som er ideelt for trange motor- eller pumperom.– Vi er stolte av teknologien vår og de betydelige miljø- og kostnadsgevinstene den gir til redere. Derfor mener vi systemet vårt passer godt til de mange drivstoffeffektive funksjonene som disse CSOV-ene vil utstyres med, sier Børge Gjelseth, salgs- og markedsdirektør i Norwegian Greentech.Norwegian Greentech skal produsere ballastvannrensesystemene ved selskapets hovedkontor i Fosnavåg og levere dem til Ulstein Verft. Selskapet har ikke oppgitt verdien på kontrakten.Norwegian Greentech er leverandør av ballastvannrensesystemer og andre systemer for rensing av vann for bruk i havbruksnæringen og i maritim industri. Selskapet er et datterselskap av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth i Oslo.Ulstein er et familieeid selskap som ble etablert i 1917 og spesialiserer seg på skipdesign og -bygging samt leveranse av systemer og tjenester til det maritime markedet.