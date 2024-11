Ulstein velger Hydroniq Coolers for kabelleggingsfartøy

Hydroniq Coolers AS

Hydroniq Coolers AS er leverandør av kjølevannsløsninger og varmevekslere til skipsbyggingsmarkedet og utvalgte landbaserte anlegg.

Selskapets hovedproduktene er Hydroniq Rack og Hydroniq Pleat som begge tilbyr konkurransedyktige drifts- og vedlikeholdsvennlige løsninger for sjøvannskjøling.

Navnet «Hydroniq» henspiller på temperaturregulering ved bruk av væske.

Selskapet het tidligere Sperre Coolers.

Som del av kontrakten skal Hydroniq Coolers levere flere av selskapets Pleat sjøvannsvekslere til hovedkjøling på det store, DP3-kabelleggingsfartøyet. Marine kjølesystemer anvendes for å redusere temperaturen til skipets hovedmotor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, og dermed unngå overoppheting av motoren og andre kritiske systemer.Pleat-kjølerne skal bidra til sentralkjøling av fartøyets viktigste motorer, inkludert hovedmotoren, fremdriftssystemet og andre støttesystemer, gjennom bruk av sjøvann. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten.Fartøyet, av Skipsteknisk sitt ST-297 CLV design, er oppdatert versjon av kabelleggingsfartøyet «Nexans Aurora» som ble levert fra Ulstein Verft til Nexans Subsea Operations i 2021.– Vi leverte det marine kjølesystemet til «Nexans Aurora» i 2020, og vi er stolte over at verft og rederi returnerer til oss med nok en bestilling. Tilbakemeldingene vi får fra kundene våre er at de anser Pleat å være et pålitelig og vedlikeholdsvennlig sjøvannskjølingssystem, sier Magnar Kvalheim, salgssjef hos Hydroniq Coolers.Den patenterte Pleat-kjøleren bygges i titan og er en modulbasert kjøler fra sjøvann til ferskvann. Pleat-designet gir et pålitelig produkt som reduserer vedlikeholdsbehovet betraktelig. Når vedlikehold er nødvendig, kan det gjøres enkelt og raskt. Vedlikehold av Pleat-kjøleren involverer demontering, høytrykksspyling og montering av noen få robuste elementer som er enkle å få vanntette igjen.– Sammenliknet med tradisjonelle varmevekslere tilsvarer ett Pleat-element omtrent 15 plater. Mens rengjøring av en tradisjonell varmeveksler kan ta svært langt tid, kan man rengjøre Pleat i løpet av en times tid. Dette er åpenbart en fordel med systemet, særlig for fartøy som opererer offshore over lengre perioder, som dette nye kabelleggingsfartøyet, legger Magnar Kvalheim til.Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille utstyret ved selskapets hovedkvarter i Ålesund og levere det til Ulstein Verft i Ulsteinvik.Fartøyet er spesialdesignet for å utføre transport og legging av ulike typer sjøkabler, inkludert kabelbunting, og gjenopphenting og reparasjon av disse. Det kan arbeide effektivt også i krevende værforhold, har eksepsjonell manøvreringsevne og evne til å holde seg på posisjon (dynamisk posisjonering). Ulstein Verft er ansvarlig for skipsbyggingen og forberedelser for installasjon av kabelleggingsutstyret om bord.Det avanserte kabelleggingsskipet har ei svingskive på dekk med stor kabelkapasitet på opptil 10 000 tonn kabel, ei svingskive under dekk med 3 500 tonns kabelkapasitet og en fiberoptisk kapasitet på 450 tonn. Fartøyet er 31 meter bredt, 149,9 meter langt og er innredet for et mannskap på 90 personer.