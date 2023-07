Ulstein Verft kjøper Motus 3D-kompenserte kraner til to nye fartøy

Ulstein Verft har kjøpt Motus 3D-kompenserte MMC240-kraner til to nye Commissioning Service Operation Vessels (CSOVs) til Bernhard Schulte Offshore GmbH. – Vår 3D-kompenserte kran har en løftekapasitet på 5 tonn i 3D-modus og 15 tonn for tunge løft, inkludert AHC funksjonalitet for subsea løfteoperasjoner. Designet har fokus på sikkerhet og operasjonell effektivitet, og kranen er utstyrt med funksjoner som kameraovervåkning, anti-pendelbevegelse og anti-kollisjonssystem. Kranen er spesifikt utformet for

– Vår 3D-kompenserte kran har en løftekapasitet på 5 tonn i 3D-modus og 15 tonn for tunge løft, inkludert AHC funksjonalitet for subsea løfteoperasjoner. Designet har fokus på sikkerhet og operasjonell effektivitet, og kranen er utstyrt med funksjoner som kameraovervåkning, anti-pendelbevegelse og anti-kollisjonssystem. Kranen er spesifikt utformet for å sikre høy utnyttelse, lavt energiforbruk og minimere behov for vedlikehold, sier Elisa Bergshaven Thorsager, Head of Sales, Motus Technology.



Hun tilføyer at bedriften Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med Ulstein Verft og at Bernhard Shulte ønsker Motus Technology sin 3D kran på sine to neste CSOVer.



POSITIVE UTVIKLING

– Denne kontrakten er et klart eksempel på den positive utviklingen innen offshore vind, og vår evne til å bruke vår kompetanse til å utvikle nye løsninger for et marked i sterk vekst. Vi er dedikert til å støtte energiovergangen, og ser frem til å bidra til et vellykket prosjekt for både Ulstein Verft og Bernhard Schulte Offshore, sier Kjell Hollen, CEO i Motus.