Ulstein Verft skal bygge to CSOV-skip for J.P. Morgan

J.P. Morgan Global Transportation Group

J.P. Morgan Global Transportation Group har investert i transportindustrien sidan 2010 og forvaltar over 8 milliardar dollar i transportverdiar innan ulike segment som mellom anna inkluderer det maritime, energilogistikk, jernbane og luftfart.

Dei har ei langsiktig tilnærming til investeringar, dette omfattar både investeringar i eigedelar, plattformutvikling og bedriftsoppkjøp for å bygge stor skala og sikre ein betydeleg marknadsposisjon.

Ulstein Group

Ulstein er ein internasjonalt anerkjend leverandør av skipsdesign, skipsbygging og systemløysingar for skip.

Visjonen er å skape morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar.

I meir enn 100 år har Ulstein utvikla framtidsretta produkt og tenester for det maritime miljøet.

lstein har aktivitet i fleire land, med hovudkontor i Ulsteinvik på Sunnmøre.

I 2023 kontraherte Bernhard Schulte Offshore design og bygging av to slike skip frå Ulstein, ein kontrakt som inkluderte opsjonar på to pluss to fartøy. Desse opsjonane har vorte overførte til investorane, og dei to første vert no erklært.– Vi er glade for å utvide den noverande aktiviteten vår innan vedlikehald i havvindsektoren, kommenterer Andrian Dacy, som er Global Head i J.P. Morgan Asset Management’s Global Transportation Group. Han legg til:– Desse CSOV-ane er baserte på det siste innan teknologi og vil ha ei kritisk rolle i utviklinga og leveringa av fornybar energi og den globale energidekarboniseringa.– Havvindindustrien står sentralt for å kunne oppnå klimamåla, og vi meiner at dei drivstoffeffektive skipa våre vil vere viktige brikker for å nå desse måla, seier konsernsjef i Ulstein, Gunvor Ulstein.Skipa har ei stor, sentralt plassert, rørslekompensert gangbru og heistårn for personell- og lastoverføringar. Det er vidare installert ei 3D-kompensert kran som kan løfte fem tonn offshore-laster. Logistikken om bord er optimalisert, og inkluderer stor lagringskapasitet og trinnlaus tilkomst til offshoreinstallasjonane.Fartøya har ei lengd på 89,6 m og ei breidd på 19,2 m. ULSTEIN SX222-designplattforma er tilpassa behovet til reiaren, inkludert enkeltlugarar for 110 personar. Til saman vil fartøya kunne romme 132 personar. Skipa vil ha hybrid batteridrift og vere førebudde for metanol slik at karbonnøytrale operasjonar er moglege. Skipa er fleksible og attraktive for arbeid innan område som O&M (Operation and Maintenance) eller konstruksjonsstøtte, spesielt i utfordrande vêr- og sjøforhold.