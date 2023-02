Umoe Mandal vinner fregatt-kontrakt

Illustrasjon av Type 26-fregatten (Illustrasjon: BAE Systems)

Umoe Mandal har blitt tildelt en kontrakt for å levere avanserte, lettvekt komposittstrukturer til fem «Type 26»-fregatter som den britiske forsvarsleverandøren BAE Systems bygger til den britiske marinen på vegne av det britiske forsvarsdepartementet.



Som del av kontrakten skal Umoe Mandal bygge og levere mastekonstruksjonen og diverse andre utstyrsplattformer til hver av de fem fregattene.



VELLYKKET GJENNOMFØRING

– Denne avtalen bygger på vellykket gjennomføring av kontrakten for tre mastekonstruksjoner i kompositt som vi leverte til de tre første Type 26-fregattene. Å sikre en ny kontrakt for leveranser til ytterligere fem fartøy er noe vi er svært stolte av ettersom det er den beste bekreftelsen på at vi leverer i tråd med BAE Systems’ ekstremt høye kvalitetskrav, sier Tom Harald Svennevig, CEO hos Umoe Mandal.



Umoe Mandal skal bygge skipsseksjonene ved selskapets verft i Mandal. Når det er ferdigstilt vil det bli sendt til Glasgow i Skottland hvor fregattene blir bygd. Umoe Mandal skal levere utstyret gjennom 2020-tallet.



– Vi er glade for at vi kan ytterligere styrke samarbeidet vårt med Umoe Mandal gjennom å sikre leveranse av ytterligere fem utstyrspakker til Type 26-byggeprogrammet. Vi ser frem til å samarbeide tett med dem for å identifisere og utvikle verdiøkende muligheter gjennom byggeprogrammets varighet, sier Scott Robertson, som er innkjøpsdirektør for Type 26-programmet.



FORDELER MED KOMPOSITT

Umoe Mandal tilbyr ingeniørløsninger, intelligente materialer og et skreddersydd produksjonsanlegg for design og bygging av avanserte komposittstrukturer og høyytelsesfartøy. I mer enn 30 år har Umoe Mandal leverte spesialtilpassede komposittstrukturer som er bygd i henhold til krevende forsvarspesifikasjoner for å sikre best mulig ytelse og lang brukstid.



Mastekonstruksjonene og de ulike utstyrsplattformene som Umoe Mandal skal levere til de fem fregattene skal alt bygges i komposittmaterialer av militær kvalitet.



Ved å bruke lette komposittmaterialer, i stedet for stål, på moduler som er installert høyt oppe på fartøyet, vil man kunne forbedre fartøyets sjøegenskaper, manøvreringsevne og driftsvindu. Å installere de samme modulene i stål vil kreve mer ballastvann for å stabilisere fartøyet.



– Ved å anvende avanserte lettvektmoduler i kompositt bidrar vi til å øke stabiliteten til fartøyet ettersom tyngdepunktet senkes og dødvektkapasiteten økes, noe som forbedrer fartøyets ytelser. I tillegg reduserer det vedlikeholdsbehov og drivstofforbruk, noen som igjen bidrar til å øke driftsvinduet til fartøyene, sier Are Søreng, salgs- og markedsdirektør hos Umoe Mandal.



TYPE 26 FREGATTER

Type 26 City Class-fregatten er et av verdens mest avanserte krigsskip. Det er designet for anti-ubåtkrigføring, men det er samtidig et fleksibelt fartøy som raskt kan tilpasse seg andre formål, som for eksempel transportere store mengder humanitær hjelp og være base for anlegg for medisinsk behandling.



Tre av Type 26-fregattene er bygd i Glasgow. Den første, «HMS Glasgow», ble sjøsatt i desember 2022 og forventes å bli levert til den britiske marinen på midten av 2020-tallet.



Commonwealth-landene Australia og Canada har også valgt Type 26-designet, som sammen med Storbritannia gir et forventet byggeprogram på 32 skip totalt for de tre nasjonene.



– Type 26-fregattene er svært viktige for både Storbritannia og NATO når det gjelder europeisk-atlantisk sikkerhet og sikkerhet i nordområdene, og begge disse havområdene grenser til Norge. Å kunne støtte dette forsvarsprogrammet er derfor et stolt øyeblikk for oss hos Umoe Mandal, legger Tom Harald Svennevig til.