USA sine første hurtigbåter med nullutslipp

Gjennom en strategisk partnerskapsavtale skal Wärtsilä levere elektrifiserings- og integrasjonstjenester til utviklingen og byggingen av USAS første hurtigbåter med nullutslipp. De helelektriske fartøyene skal bygges for San Franciscos Water Emergency Transportation Authority (WETA), som opererer hurtigbåttjenesten San Francisco Bay Ferry. Illustrasjo: Wärtsilä

Wärtsilä har signert en partnerskapsavtale der selskapet skal levere elektrifiserings- og integrasjonstjenester til utviklingen og byggingen av USAS første hurtigbåter med nullutslipp. De helelektriske fartøyene skal bygges for San Franciscos Water Emergency Transportation Authority (WETA), som opererer hurtigbåttjenesten San Francisco Bay Ferry.



Prosjektet, og flere andre som Wärtsilä vil jobbe med i dette partnerskapet, er en del av WETAs program for en trinnvis dekarbonisering av hurtigbåttilbudet i San Francisco Bay. Wärtsiläs erfaring med hybrid- og nullutslippsprosjekter, sammen med ekspertisen på integrering av hybride og helelektriske fremdriftsløsninger, var avgjørende da selskapet ble valgt som prosjektpartner. Wärtsilä vil delta i WETA-prosjektgruppens ferdigstillelse av konsepter for fartøy og ladesystem.



RENESTE HURTIGBÅTFLÅTEN I LANDET

– Vi er stolte av å operere den reneste hurtigbåtflåten i landet, men en nullutslippsfremtid for transportsystemet vårt er innen rekkevidde. Med den kompleksiteten som dekarboniseringsprogrammet vårt innehar, vil Wärtsiläs ekspertise og erfaring være utrolig verdifull, sier Seamus Murphy, WETAs administrerende direktør.



– Dette er et stort prosjekt i den maritime sektorens reise mot nullutslipp, og vi er stolte over å være en del av det. Wärtsilä blir del av et svært kompetent team som har i oppgave å utvikle nye batterielektriske fartøyer. Wärtsilä er godt kvalifisert til å gi denne støtten, og avtalen er en anerkjennelse av vår sterke erfaring innen systemintegrasjon og utslippsfri fremdrift, sier Hanno Schoonman, salgsdirektør for AMER-regionen i Wärtsilä Marine Power.



FLERE FARTØYER

Etter å ha fullført den konseptuelle fasen, vil WETA gå videre til den innledende fasen av et byggeprogram som inneholder flere fartøyer. Denne fasen inkluderer bygging av tre mindre hurtigbåter med en kapasitet på ca. 150 passasjerer hver, og to større fartøy som kan frakte minst 300 passasjerer. I tillegg vil denne første fasen også omfatte flytende batteriladere. Byggingen av det første el-fartøyet er planlagt å starte før utgangen av 2023, og det forventes å starte rutetrafikk i 2025.



WETA har lenge vært ledende innen bærekraft, med tiltak som møter Californias ambisiøse klimamål. For å overholde nye reguleringer fra California Air Resources Board (CARB), og for å fortsette som ledende i sektoren, er WETA forpliktet til å akselerere implementeringen av nullutslippsløsninger til et nivå som ligger foran og utover regulatoriske krav.



Bjørnar Skogseth, utviklingssjef for elektrifisering i Wärtsilä Ship Electrification Systems, og Francisco Lima, prosjektleder, i Wärtsilä Ship Electrification Systems, jubler for ny kontrakt som tar Wärtsilä inn i det amerikanske markedet for hurtigbåter med nullutslipp. Foto: Wärtsilä