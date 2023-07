USV AS bestiller første ubemannede fartøy

USV AS

USV AS er et felles foretak (joint venture-selskap) etablert av DeepOcean, Solstad Offshore og Østensjø, som har som hovedformål å investere i- og eie ubemannede fartøy (USV-er).

Selskapets første USV vil være i drift i 2025.

Deepocean

DeepOcean er en ledende leverandør av havtjenester som muliggjør energiomstilling og bærekraftig bruk av havressurser.

Selskapet tilbyr havbunnsundersøkelser, ingeniørtjenester, prosjektledelse, installasjon, vedlikehold og gjenvinningstjenester innen olje og gass, offshore fornybar energi, havbunnsmineraler og andre havtjenester.

Med et globalt fotavtrykk er DeepOcean ansett som en pålitelig, uavhengig tjenesteleverandør med dyktige bransjeeksperter som anvender spesialtilpasset verktøy og teknologi som sørger for kostnadseffektive og trygge operasjoner.

Selskapet leverer innovative ingeniørløsninger med fokus på fjernstyrte og ubemannede operasjoner samt digitaliserte tjenester, med mål om å redusere karbonfotavtrykket.

Solstad Offshore

Solstad Offshore er en ledende eier og operatør av høykvalitets offshorefartøy i en rekke segmenter. Selskapet tilbyr maritime løsninger til offshore energibransjen over hele verden.

Selskapets visjon er å levere bransjeledende bærekraftige operasjoner.

Solstad Offshore sysselsetter rundt 3000 høyt kvalifiserte personer fordelt på 50 nasjonaliteter, og har en flåte på 45 fartøy som opererer over hele verden.

Østensjø Group

Østensjø er en ledende leverandør av integrerte offshoretjenester.

Selskapet er privateid, og eier og driver fartøy innen offshore vind, tauingstjenester og offshore olje og gass.

Østensjø er et internasjonalt selskap, med hovedkontor i Haugesund.

Konsernet leverer også bemanningstjenester til offshore-selskaper gjennom Mercator Crewing og nullutslippsteknologi basert på LOHC gjennom Hydrogenious LOHC Maritime AS.

Det anslås at USV-løsningen kan redusere CO-utslipp med mer enn 90 prosent sammenliknet med et konvensjonelt offshorefartøy som gjennomfører subsea IMR-arbeid.Konseptutviklingen for USV-en begynte i 2018 og har blitt gjennomført i samarbeid med kunder, Salt Ship Design, teknologileverandører og relevante myndigheter for å gjøre kapasiteten til USV-en så omfattende som mulig. Maritime Robotics skal levere systemet som muliggjør automatisk fjernkontroll og navigasjon for USV-en.USV-en er 24 meter lang og 7,5 meter bred. Et diesel-elektrisk hybrid fremdriftssystem, som inkluderer en batteripakke fra Seam, vil gjøre det ubemannede fartøyet i stand til å operere offshore i opptil 30 dager uten lading eller etterfylling av drivstoff. Fartøyet skal utstyres med en fjernstyrt undervannsrobot (ROV) som kan operere ned til 1 500 meters havdyp.USV-en skal fjernstyres fra land, men vil ha flere autonome funksjoner for å sikre nødvendig sikkerhet og integritet. Fartøyet kan operere under tøffe værforhold. I drift vil både mannskap og ROV-operatører sitte samme i et fjernstyrt operasjonssenter på land.– Med våre nye USV vil kapteinen være på land og fortsatt ha full kontroll over offshoreoperasjonene. Vi skal operere fartøyet og undervannsroboten fra et fjernstyrt operasjonssenter på land. Dette er en ypperlig måte å redusere kostnader, CO-fotavtrykk og begrense eksponering av personell offshore, sier Øyvind Mikaelsen, styreleder i USV AS og konsernsjef i DeepOcean.Håvard Framnes, investeringsdirektør i Østensjø, sier:– Det er fantastisk at vi kan tilby ny teknologi til markedet som ikke bare kutter utslipp betraktelig, men også reduserer kostnader og øker sikkerheten i offshoreoperasjoner. Dette viser at det norske offshoreklyngen ligger langt fremme i energiomstillingen. Vi har god erfaring med å samarbeide med Solstad Offshore og DeepOcean, og vi er glade for å kunne utvide samarbeidet med denne nye teknologien.For å gjøre USV-ens driftsvindu størst mulig har det blitt utstyrt med et nyutviklet «launch and recovery»-system (LARS) for sjøsetting og henting av undervannsroboter, som gjør det mulig for ROV-er å operere fra relativt små fartøy, som USV-en.– Det er viktig å sørge for god beskyttelse av ROV-en og verktøyene dens for å kunne levere forutsigbare og trygge ubemannede offshoreoperasjoner. Det er nøkkelen til å utvikle dette «launch and recovery»-systemet i stedet for konvensjonelle moonpool- eller A-frame-systemer, sier Øyvind Mikaelsen.I tillegg til en ROV, vil USV-en utstyres med en stor verktøypakke for å utføre undervannsoperasjoner. USV-en vil være i stand til å gjøre det meste av inspeksjonsarbeid under vann samt utføre en stor andel subsea intervensjonsoppgaver.Lars Peder Solstad, konsernsjef i Solstad Offshore, sier:– I praksis representerer dette konseptet en vesentlig forbedring av offshoreoperasjoner. Den samlede ekspertisen som vi tre JV-selskapene har, og erfaringen være fra tøffe værforhold i Nordsjøen, har gjort oss i stand til å designe denne teknologiløsningen som kan operere offshore i opptil 30 dager om gangen.Skipsverftet Astilleros Gondán har fått kontrakten med å bygge USV-en på vegne av USV AS. Levering av USV-en forventes mot slutten av 2024. Planen er at USV-en, etter endt offshoretesting, skal være i drift i 2025.