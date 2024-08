Utkilens store ombyggingsprosjekt

Etter flere studier og dype tekniske diskusjoner er Brunvoll nå klar for større fremdriftsoppgraderinger på to av Utkilen AS sine isklassede fartøy. Grundig arbeid utført av Brunvolls hydrodynamikere og servicepersonell har resultert i et strømlinjeformet ettermonteringsdesign. Utkilens investering vil muliggjøre betydelige drivstoff- og utslippsbesparelser gjennom fartøyenes gjenværende levetid.



De to fartøyene, Golfstraum og Rystraum, vil motta omfattende oppgraderinger fra Brunvoll, inkludert ny girutveksling, overhaling og redesign av propellbladene. Endelig valg av optimalisert propellturtall og bladdesign har vært gjenstand for en omfattende analyse utført av Brunvoll, i godt samarbeid med Becker Marine Systems som leverer Becker Mewis Duct® til begge fartøyene. Prosjektet er en del av flere investeringer Utkilen har gjort i operasjonelle forbedringer, som har omfattet hele flåten deres.



FORPLIKTET

Carl Ove Utkilen, prosjektleder hos Utkilen, kommenterer fra eierens perspektiv:



– Hos Utkilen er vi forpliktet til å redusere karbonavtrykket til vår flåte. Et avgjørende aspekt ved vår strategi for avkarbonisering er å maksimere energieffektiviteten til våre fartøy, og dermed redusere vår fremtidige avhengighet av alternative drivstoff, som krever betydelig grønn energi å produsere. Vårt nåværende fokus er på å identifisere og implementere energibesparende enheter og teknologier på tvers av flåten vår, samtidig som vi nøye overvåker utviklingen innen alternative drivstoff og fremdriftsteknologier.



– For våre fartøy Golfstraum og Rystraum har vi samarbeidet med Brunvoll for å redesigne våre propeller og gir. I tillegg vil vi installere Becker Mewis Duct på disse fartøyene, levert av Becker Marine Services. Denne samtidige designprosessen for propellen og vannstrømmen mot propellen, oppnådd gjennom samarbeid mellom alle parter, har vist høyere totale besparelser i våre simuleringer sammenlignet med å designe dem separat. Vi er entusiastiske for dette prosjektet og forventer betydelige drivstoffbesparelser etter installasjonen, sier Carl Ove Utkilen, prosjektleder i Utkilen AS.



STØRRE POTENSIALE

Som en del av ettermonteringen vil fartøyene få en reduksjon i isklassen og en ny optimalisert fart. Kombinert har den endrede seilingfarten, oppgradering av reduksjonsgiret, og de redesignede propellbladene med ny innstrømning et større potensiale for utslippsreduksjon enn det hver oppgradering kunne ha gitt separat. Med andre ord, 2+2 er mer enn 4 i dette tilfellet. Denne bedrede totalen er et resultat av kontinuerlig og optimalisert vannstrøm mot de redesignede propellbladene. Brunvoll og Becker har samarbeidet tett og gjennomført flere runder med iterasjon for å nå det endelige designet.



Oppgraderingene er planlagt å finne sted høsten 2024 og våren 2025. Brunvoll leder oppgraderings-prosessen for begge fartøyene, og ifølge Mads Egseth Melbø, som er salgsleder for ettermontering i Brunvoll, er det et stort prosjekt:



– i vil åpne fartøyet fra siden for å utføre en større overhaling av giret og endring av girutvekslingen. Deretter vil forbedringene av propellen finne sted. Vi ser veldig frem til å se de oppgraderte fartøyene i aksjon og følge med på de faktiske driftsresultatene sammen med Utkilen.



Om Utkilen

AS Utkilen AS er et fullintegrert rederi med hovedkontor i Bergen, Norge.

Selskapet, med en historie som strekker seg tilbake til 1916, ble grunnlagt i 1967 og eier og opererer 15 kjemikalietankere med størrelser fra rundt 6000 til 17.000 dwt.

Utkilen er en av de ledende sjøtransportbedriftene for kjemikalier og annen flytende bulklast i Nord-Europa.



Om Becker Marine Systems