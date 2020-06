Utslippsfrie sightseeingsfartøy for by og fjord

Designer Stig Magne Espeseth har designet og utviklet det nye utslippsfrie sightseeingsfartøyet. Han sier at å bruke erfaringen fra ferjedesign videre inn i et nytt konsept har vært veldig spennende å jobbe med. Ill: Havyard Design & Solutions

Havyard Design & Solutions (HDS) lanserer et nytt designkonsept for nullutslipps sightseeingfartøy.



Utslipp fra skipstrafikken en stor utfordring både i større byer og fjorder med mye cruisetrafikk. Havyard har utviklet et utslippsfritt sightseeingsfartøy som i fremtiden kan løse dette, heter det i en pressemelding.



Havyard er en stor aktør innen design og bygging av nullutslippsferjer, og bruker denne erfaringen videre i sitt nye by- og fjordsightseeingkonsept. Skipene er basert på kunnskapen en har bygget opp rundt batteridrift og ladding, og kan møte større cruiseskip utenfor verdensarvområdene og byer for å ta med passasjerer helt inn i fjordarmene og inn til byene. Skipene vil være 70 meter lange, kan ta fra 600-800 passasjerer, holde en fart på 10-11 knop, og tilby en stille og skånsom reiseopplevelse som står i forhold til naturopplevelsen en ønsker å vise frem.



I tillegg til nullutslipp er det høy fokus på passasjeropplevelsen, med god plass både ute og inne, store vinduer, og universelt design som gjør at blant annet rullestolbrukere kan bevege seg fritt rundt på skipet.

Flytende hubber Overføring av passasjerer blir gjort på en flytende hub som blir plassert på utsiden av fjordene og byene der cruiseskipene ankommer. Hubbene vil også fungere som ladestasjoner for mini cruise fartøyene. Begrenset kapasitet i strømnettet kan håndteres med batteripakker i hub som trekker jevn belastning fra nettet, men kan tilby tilstrekkelig ladespenning til minicruise fartøyene.



Om minicruiseskipene blir ladet om natten, kan cruiseskipene hente landstrøm fra hubben mens de ligger om dagen, og på denne måten bidra til ytterligere utslippsreduksjon.