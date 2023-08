Vaagland Båtbyggeri skal bygge for Frøy

Hybridbåten blir en effektiv og miljøvennlig servicebåt, som reduserer karbonavtrykket betydelig sammenlignet med tradisjonelle servicebåter

Vaagland Båtbyggeri AS skal bygge ny og topp moderne hybrid arbeidsbåt for Frøy ASA. Båten forventes levert i slutten av 2024 og går rett inn kontrakt med en norsk havbruksaktør.



Både Frøy og rederiets kunder stiller høye krav til miljø, sikkerhet og effektivitet. Dette gjenspeiles også i rederiets investeringer i nye fartøy og teknologi. Nybyggavtalen med Vaagland Båtbyggeri omfatter en kraftig batteripakke på 1432 kWt. Batteripakken gjør at både transitt og arbeidsoperasjoner i hovedsak kan gjøres på strøm.



SKAL VÆRE LEDENDE

– Kun det beste er godt nok. Hybridbåten blir en effektiv og miljøvennlig servicebåt, som reduserer karbonavtrykket betydelig sammenlignet med tradisjonelle servicebåter. Frøy skal være ledende innenfor det grønne skiftet, for å sikre våre kunder et lavest mulig miljøavtrykk, sier Arnt Solem, direktør for forretningsutvikling og innovasjon.



Båten er av typen P28M og designet av Progreen. Båten har en lengde på 28,9 meter og en bredde på 12,6 meter. Servicefartøyet er topp utrustet for serviceoppdrag og helt i front når det kommer til miljøavtrykk. Tre kraner og dekksutrustning gir sikker håndtering av anker og annet tungt utstyr.



Hybriden er det første som blir bygd av dette Progreen-designet. Båten bygges i sin helhet hos Vaagland Båtbyggeri. Også i byggeprosessen er miljøavtrykket i fokus.



LOKALE LEVERANDØRER

– Det blir benyttet lokale leverandører så langt som mulig for et minst mulig miljøavtrykk. Båten blir tilnærmet helnorsk og kortreist. Både sluttkunde, rederi, verft, designer og leverandører av hovedutstyr og utrustning er norske. Dette viser med tydelighet at norsk verfts- og leverandørindustri fortsatt er verdensledende og konkurransedyktig, forteller Håvard Røsvik, markedssjef i Vaagland Båtbyggeri.



Om bord i den nye servicebåten blir det sju lugarer med ti køyeplasser. Mannskapet vil også møte høy standard når det gjelder utforming av øvrige fasiliteter om bord.



Fartøydata :

Lengde over all 28,90 m

Lengde PP 23,95 m

Bredde 12,6 m

Dekksareal 140 m2



Fra venstre Gunnar Nordbø, Vaagland, Åsmund Sørfonn, Progreen og Terje Olsen, Frøy