Vard bygger havvind servicefartøy

Vard har inngått kontrakt på design og bygging av et havvind servicefartøy (SOV) til Ta San Shang Marine Co., Ltd. i Taiwan, et joint venture selskap mellom Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL) og Ta Tong Marine Co., Ltd. (TTM).



Det nye havvind servicefartøyet vil være det første i sitt slag i Asia, og er spesielt utviklet for å utføre service- og vedlikeholdsoppdrag for havvindparken Greater Changhua i Taiwan hvor det vil operere på en 15 års kontrakt for Ørsted, kommer det fram av en pressemelding.

Vard Design og Vard Electro involvert

Fartøyet, som er av VARD 4 19 design, er utviklet av Vard Design i nært samarbeid med kunde og involverte partnere. Det vil bli bygget ved Vards skipsverft Vard Vung Tau i Vietnam, med planlagt levering i første halvår 2022.



For optimal energiutnyttelse vil det hybride fartøyet bli utrustet med et diesel-elektrisk fremdriftssystem i kombinasjon med energilagringssystemet SeaQ Energy Storage System. Vard Electro skal levere sitt fullintegrerte SeaQ Energy Storage System, SeaQ Power Management System og SeaQ Integrated Automation System.

Første av denne fartøystypen i Taiwan

Gjennom utviklingsprosessen har det vært høyt fokus på optimalisering av skrogform, sikkerhet og komfort, samt operabilitet inkludert en hybrid batteri løsning. Fartøyet vil være det første havvind servicefartøyet som blir bygget for Taiwansk flagg og klasse. Det vil ha en lengde på 84,4 meter, en bredde på 19,5 meter og vil ha en innredning for 87 personer i enkeltlugarer. Effektiv logistikk har også vært et viktig element i utviklingen, og fartøyet skal ha en bevegelseskompensert høydejusterbar gangvei med heis, høydejusterbart system for av- og påstigning, samt en 3D-kompensert kran for lasthåndtering.