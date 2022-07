Vard Electro lanserer SeaQ Remote

Vard Electro

En globalt anerkjent og pålitelig leverandør av marine elektriske systemer med et sterkt fokus på innovative og bærekraftige løsninger for å gi kundene et konkurransefortrinn.

Selskapet gir råd i nært samarbeid med kunden for å utvikle kostnadseffektive og miljøvennlige systemer designet for å optimalisere driftsytelsen.

Vard Electro samarbeider med alle etablerte merker i markedet for å tilby smarte brukervennlige løsninger med høy grad av fleksibilitet og pålitelighet, støttet av effektiv service gjennom et fartøys levetid. Som en pålitelig partner av redere over hele verden, er det mer enn 300 seilende skip med vår SeaQ-teknologi installert ombord.

SeaQ®

SeaQ-porteføljen består av et bredt utvalg av høykvalitetsprodukter utviklet av Vard Electro og inkluderer et komplett sett med løsninger for strømstyring, fremdrift, automasjon, navigasjon og kommunikasjon.

Hver SeaQ-løsning kan leveres som en frittstående enhet eller som del av en større integrert pakke, som gir Vard Electro et konkurransefortrinn vde å levere fleksible løsninger i tråd med markedets krav.

Selskapet legger grunnlaget for en ny generasjon større fjernstyrte fartøy med lanseringen av SeaQ Remote. Det nye produktet legger til rette for å sentralisere drift og styring av skipskontrollsystemer som gjør det lettere å tilpasse behovet for mannskap om bord, gir lavere kostnader, høyere sikkerhet og gir fartøyet en mer bærekraftig profil.Det nye produktet skal i første omgang leveres om bord i 14 nybygde offshore fartøy som er kontrahert hos Vard. SeaQ Remote er designet for å samle alle automatiseringssystemer i SeaQ-pakken i et sentralisert operasjonssenter på land.– Dette er et stort steg i vår teknologiutvikling. Vi baserer denne utviklingen på vår veletablerte kompetanse innen kontrollsystem og systemintegrasjon for energistyring, fremdrift, bro og navigasjon på mer enn 300 fartøy, sier Vard Electros General Manager Andrea Qualizza.– Vi investerer nå stort i autonom teknologi og digitalisering i tråd med markedets krav til kostnadseffektiv og grønn drift. Satsingen støttes av Fincantieri-konsernet og drar fordeler av både synergieffekter og vår lange erfaring i skipsbyggerindustrien, fortsetter han.Fjernstyrte kontrollsystemer SeaQ Remote vil legge til rette for fjernstyring av maskinerisystemer som motorer, propeller og thrustere ved hjelp av smart datadreven funksjonalitet.Denne typen maskineri er forbundet gjennom sensorer som kan strømme sanntidsdata via fartøyets kommunikasjonskanaler til et kontrollsenter på land. Sammenstillingen av denne informasjonen fører til en smartere og mer brukervennlig måte å få oversikt over statusen til de innebygde systemene om bord. Oversikten kan omfatte en hel flåte og sørger for optimal drift, samtidig som cybersikkerheten blir ivaretatt i henhold til siste regelverk og teknologier.For eksempel vil SeaQ Remote tillate overvåking av drivstoffbruk for å redusere kostnader og utslipp, tilstandsovervåking for forebyggende vedlikehold på vitale systemer og dermed redusere fartøyets nedetid og forbedre sikkerheten. I tillegg automatiseres viktige oppgaver som rapportering for å redusere arbeidsbelastningen for mannskapet.Et annet fremskritt er at SeaQ Remote også støtter et eksternt dekksmaskingrensesnitt for å lette noen dekksoperasjoner som vil kunne gi redusert bemanning og forbedret sikkerhet om bord.– De viktigste fordelene med denne teknologien er behovstilpasset bemanning, sikkerhet og å ha en ekspert til stede 24/7 for å sikre at de automatiserte systemene på fartøyet går uten problemer. Dette vil igjen øke kostnadseffektiviteten og bærekraften i driften, sier Vard Electros SeaQ Remote Product Manager, Ronny Tomren.Nøkkelferdig løsning med automatiserte kontrollsystemer SeaQ Remote blir levert om bord de 14 fjernstyrte offshore fartøyene som leveres av Vard. Disse blir utstyrt med batteriteknologi, samtidig som det blir lagt til rette for brenselceller. Disse fartøyene vil bli operert fra et kontrollsenter på land, noe som gjør dem til de første DP2 (dynamic positioning)-fartøyene som kan styres fra land i hele verden.De vil ha hele spekteret av SeaQ løsninger og utstyret som trengs for fjernstyrte operasjoner om bord, inkludert avansert programvare og utvidede hardware plattformer som gjør det mulig å effektivt administrere fjernstyrte operasjoner.– Denne kontrakten på nybygg er første gang SeaQ Remote blir brukt kommersielt, og vi ser frem mot flere leveranser for både ettermonteringer og nybygg, også som en del av en nøkkelferdig løsning med automatiserte kontrollsystemer, sier Øystein Longva som er Vice President Products hos Vard Electro.