Vard Electro leverer SeaQ Communication til Ulstein Verft

Vard Electro leverer for første gang SeaQ Communication til Ulstein Verft og Olympics CSOVer. Foto: Ulstein

Vard Electro leverer for første gang SeaQ Communication til Ulstein Verft og Olympics CSOVer og viser med det kompentansen sin innen systemintegrasjon



Avanserte skipsbyggingsprosjekt krever effektiv systemintegrasjon og igangkjøring fra leverandører for å oppfylle kravene i stramme byggeplaner. Vard Electro har demonstrert sin kompetanse på dette området med en første leveranse til Ulstein Verft. Leveransen består i å integrere SeaQ Communication om bord to avanserte nybygg CSOVer, som nå er levert av det norske verftet til Olympic.



– Evnen til å se det store bildet i en slik systemleveranse er avgjørende for å overvinne potensielle hindringer i integrasjonsprosessen og sikre en effektiv gjennomføring av et nybyggprosjekt. Som sådan har vi dratt nytte av å være en del av Vardgruppen som har gitt oss bred erfaring og ekspertise innen installasjon og integrasjon av ulike SeaQ-systemer levert til en rekke nybyggingsprosjekt. Dette betyr at vi forstår utfordringene både som tilbyder av et produkt og systeminstallatør, slik at vi kan sørge for sømløs implementering, sier Fredrik Løken, prosjektleder hos Vard Electro.



BANEBRYTENDE NYBYGG

Den første leveransen til Ulstein på de to CSOVene Olympic Boreas og Olympic Notos, har vist seg å være et prestisjeprosjekt. Fartøyene skal brukes i offshore energisektoren, og med fokus på god kommunikasjon er dette et prakteksemplar på godt samarbeid mellom verft og leverandør.



De banebrytende nybyggene er de første CSOVene som benytter Ulsteins TWIN X-STERN® løsning med fire hovedpropeller foran og bak for å optimalisere bruken av thrusterkraft i dynamisk posisjonering. Dette, sammen med hybrid diesel-elektrisk fremdrift, batterilagring og smart energistyring, har resultert i drastiske reduksjoner i drivstofforbruk og utslipp på opptil 50 - 60 prosent, ifølge Olympic.



Den grønne profilen til disse fartøyene støttes av SeaQ Communication-pakken, som tilbyr en robust informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), infrastruktur designet for å forbedre sikkerhet og operasjonell effektivitet, samt trivselen til mannskapet under lengre opphold til sjøs.



SKREDDERSYDD KOMMUNIKASJONSSYSTEM

Vard Electro har levert en avansert IKT-pakke for begge fartøyene som inkluderer kommunikasjons-, sikkerhets- og mannskapsvelferdssystemer, inkludert CCTV for sikkerhet og navigasjon, internt talekommunikasjonssystem (VCS), offentlig annonserings- og general alarmsystem (PAGA) og IPTV-underholdningssystem, sammen med IT-rack, nettverks- og integrasjonstjenester.



Løken påpeker at CCTV er viktig for presis navigasjon, som i havner eller mellom vindturbiner, mens nødsituasjoner krever effektiv kommunikasjon, både mellom mannskapsmedlemmer og over PAGA-systemet, for å sikre effektiv driv for personellet. Videre bidrar IPTV til et behagelig miljø for mannskapet i fritiden, slik at de kan hvile godt mellom skiftene.



Det modulære SeaQ Communication oppsettet er skalerbart og fleksibelt, og kan skreddersys til spesifikke kunde- og klassekrav, som det er gjort for Olympic fartøyene. Løsningene er tidligere levert av Vard Electro til mer enn 100 fartøy, inkludert flere CSOVer, ifølge Løken.



STØTTE FRA DESIGN TIL OPERASJON

Vard Electro sin omfattende kunnskap om hele prosessen i et nybyggprosjekt gjorde at de hadde verdifulle innspill til Ulstein i designfasen som bidro til å sørge for sømløs systemintegrasjon.



Under konstruksjon og igangkjøring kunne det interne teamet på elektriske installasjoner prioritere oppgaver, gjøre nødvendige tilpasninger og effektivt håndtere utfordringer, samt koordinere med underleverandører for anskaffelse av utstyr til riktig tid.



Videre bistår Vard Electro sin dedikerte ettermarkedsavdeling rederier i den operasjonelle fasen av fartøyet ved å tilby ekstra komponenter for systemoppgraderinger. Samtidig utfører serviceingeniører, som også var involvert i igangkjøringen, løpende vedlikehold for å sikre kontinuitet i ekspertise og støtte.



UTVIDER LEVERANSER TIL EKSTERNE VERFT

– Dette samarbeidet med Ulstein Verft har gitt oss muligheten til å demonstrere at Vard Electro er en pålitelig leverandør som leverer systemer av høy kvalitet, med effektiv integrasjon og igangkjøring, noe som er avgjørende for vellykket prosjektgjennomføring, sier Løken.



Vard Electro har nå som mål å bygge videre på det positive forholdet med Ulstein, samtidig som selskapet søker å utvide omfanget av leveranser til eksterne verft fra SeaQ porteføljen, som inkluderer løsninger for fremdrift, bro, navigasjon, kontrollsystemer, kommunikasjonsløsninger og løsninger for fjernstyrteoperasjoner.



Fredrik Løken er prosjektleder hos Vard Electro. Foto: Vard Electro