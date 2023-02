Vard Electro signerer kontrakt med Ulstein Verft

Vard Electro

Vard Electro er en verdenskjent og pålitelig leverandør av marine elektriske systemer med fokus på innovative og bærekraftige løsninger.

Selskapet gir rådgivning i tett samarbeid med kunden for å utvikle kostnadseffektive og miljøvennlige systemer designet for å sørge for en optimalisert driftsprofil om bord ulike fartøy.

SeaQ®

Vard Electro sin SeaQ-serie består av produktgruppene SeaQ Bridge, SeaQ Power, SeaQ Communication, SeaQ Control og SeaQ Remote.

I samsvar med de høyeste bransjestandarder så kan hvert SeaQ produkt leveres som en selvstendig enhet eller som en del av en større integrert pakke.

Ulstein

Ulstein Verft utvikler og bygger avanserte spesialfartøy mellom anna innen havvind, offshore olje og gass og ekspedisjonscruise, og har lang erfaring innen engineering, nybygg, installasjon, kommisjonering og oppgradering.

Selskapet holder en høy standard innen kvalitet, gjennomføring og leveringspresisjon

Sluttkunden er Olympic og planlagt overlevering er første halvdel av 2024.Vard Electro bidrar med lang erfaring og kompetanse til prosjektet etter åha levert kvalitets løsninger til den maritime industrien i mer enn tjue år. Bedriftens omfattende kunnskap om industrien og dets strenge krav til kommunikasjon, velferd og sikkerhet vil sørge for at SeaQ Communication pakken følger de høye standardene innen offshore vind segmentet.– Vi er stolte over å ha blitt valgt som leverandør av informasjon -og kommunikasjonsteknologi (IKT) ombord de to fartøyene. Med vår lange erfaring fra bransjen vil vi levere en IKT-løsning av høy kvalitet til Olympic, som sørger for et trygt og effektivt arbeidsmiljø for mannskapet om bord fartøyene, sier Svein Arne Langva, Sales Manager i Vard Electro.SeaQ Communication pakken er en omfattende IKT-løsning som vil gi fartøyene en robust infrastruktur og øke mannskapets effektivitet og sikkerhet mens de er på sjøen. System pakken er designet for å imøtekomme de krevende maritime forholdene til sjøs, i tillegg til å gi mannskapet ekstra komfort gjennom et utvalg infotainment funksjoner.IKT pakken består av løsninger for kommunikasjon, velferd, og sikkerhet, i tillegg til IT stativer og integrasjonstjenester.Prosjektet viser frem ekspertisen og ressursene som er tilgjengelig innenfor den maritime klyngen på Sunnmøre. Verft, rederi, designer og leverandør har alle sterke bånd til det lokale maritime samfunnet og jobber sammen for å bringe innovative løsninger til den maritime industrien.