Vard har inngått kontrakter med Norwind Offshore

Vard 4 19 for Norwind Offshore. Illustrasjon: Vard.

Vard opplyser at Norwind Offshore har erklært opsjonene og inngått kontrakt på design og bygging av to havvind servicefartøyer, Commissioning Service Operations Vessels (CSOVs). Partene har også inngått avtale om opsjoner på ytterligere to fartøy. De to havvind servicefartøyene som har vært opsjoner tilknyttet kontraktene publisert i oktober 2021.



De nye fartøyene er av Vard 4 19 design, utviklet av Vard Design i Ålesund i nært samarbeid med kunde. CSOV-ene er planlagt levert i 1. kvartal 2024 og 2. kvartal 2025. Det første fartøyet skal utrustes og leveres fra Vard Brattvaag. Skroget skal bygges ved Vard Braila i Romania. Det andre fartøyet skal bygges og leveres av Vard Vung Tau i Vietnam.



TO UNDER BYGGING

Norwind Offshore har allerede to fartøyer under bygging hos Vard, i tillegg til ombygging av et platform forsyningsfartøy som bygges om til et havvind servicefartøy, Service Operation Vessel (SOV).



Svein Leon Aure, CEO i Norwind Offshore er stolt av deres nye flåte som er under bygging hos Vard:

– Vi er veldig glade for å ha sikret oss opsjonene på to søsterfartøy i vårt nybyggingsprogram, dette blir fartøy nummer fire og fem i Norwind Offshore sin flåte. Den positive interessen vi har sett blant havvind-operatørene både for disse topp moderne fartøyene og Norwind Offshore sin etablering har vært veldig god og har styrket vårt syn på mulighetene til å utvikle et av de ledende rendyrkede rederiene innenfor havvind. Vi er også fornøyd med at vi har sikret oss en kontrakt for vårt første fartøy, Norwind Breeze, med en av de største operatørene innenfor havvind og at fartøyet vil gå direkte på kontrakt etter ferdigstillelse hos Vard Brattvaag i mai. Det motiverer oss å kunne bidra til en omstilling mot det grønne skiftet i den maritime klyngen vår, sier han.



BEFESTER LEDENDE POSISJON

Fredrik Mordal Hessen, General Manager for forretningsområdet Offshore and Specialized vessels i Vard, er takknemlig for de nye kontraktene:



– De nye kontraktene og leveringsprogrammet på totalt fem spesialfartøy til Norwind Offshore bidrar til å befeste Vards ledende posisjon innen avanserte havvind servicefartøy. Vi setter stor pris på samarbeidet med Norwind Offshore, og at vi med dette videreutvikler vår relasjon gjennom bygging av to nye havvind servicefartøy.

Norwind Offshore sin flåte som skal leveres av Vard. Illustrasjon: Vard.