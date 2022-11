Vard har signert kontrakt for bygging av et kabellleggingsfartøy

Teknisk informasjon

Lengde på ca 170 meter og bredde på ca 34 meter.

Kabelinstallasjonsutstyr inkludert karuseller på 7.000 og 10.000 tonn.

Toppmoderne dynamisk posisjoneringssystem med optimalisert skrog for best mulige sjøegenskaper.

Trekkraften i overkant av 180 tonn.

Maksimal hastighet vil være over 16 knop.

Det nye fartøyet vil bli likt Leonardo da Vinci, som Vard leverte til Prysmian i 2021. Prysmian forteller at dette fartøyet har overgått alle forventninger i sitt første driftsår og selskapet kommer nå altså tilbake til Vard for å få et lignende fartøy til flåten sin.Prysmian mener at utvikling av smart og bærekraftig infrastruktur i kraftforsyningen er nøkkelen til å muliggjøre det grønne skiftet, og at sjøkabler er en viktig komponent. Som ledende globalt i dette markedet, kjenner de seg forpliktet til å drive innovasjon innen teknologi og er glade for å samarbeide med et verdensomspennende konsern som Vard og Fincantieri. Det at selskapene er ledende innen bygging av fartøy, forbedrer også Prysmians installasjonsevner oppgir de i sin pressemelding.Det nye fartøyet er spesielt designet for avanserte undervannsoperasjoner. Som Leonardo da Vinci, kan kabelleggingsfartøyet legge kabel på mer enn 3000 meters dybde og det har den største lastekapasiteten for kabel i markedet. Fartøyet er utviklet for å utføre komplekse installasjonsoperasjoner, støttet av en rekke systemer for tildekking av kabler på havbunnen, inkludert kraftige ploger og toppmoderne posisjoneringssystem. Fartøyet er designet med optimalt skrog for best mulige sjøegenskaper, kombinert med et redusert miljøavtrykk.Alberto Maestrini, konsernsjef i Vard, er stolt av Prysmians tilbakemeldinger på Leonardo da Vinci og den nye kontrakten:- Vår misjon er å tilrettelegge for bærekraftige maritime operasjoner. At Prysmian Group nå kommer tilbake og plasserer en ny ordre hos oss, beviser at våre fartøy er bidragsytere til at de når sine mål om kvalitet, effektivitet og bærekraft i prosjekter knyttet til kabellegging til havs. Vi ser frem til å ta fatt på dette nye prosjektet sammen med Prysmian Group.Kabelleggingsfartøyet er planlagt levert 1. kvartal 2025.