Vard har signert kontrakt med Ocean Infinity

Åtte slike fartøy skal bygges ved Vards skipsverft Vung Tau i Vietnam, og leveres 2022 og 2023. Illustrasjon: Vard.

Vard har har signert en ny kontrakt på design og bygging av åtte Marine Robotic fartøy for Ocean Infinity. I fellesskap med Ocean Infinity har Vard designet en unik flerbruksplattform med tilpassede design- og teknologiløsninger som tilrettelegger for fjernstyring fra land, drift med redusert eller ingen bemanning, samt innføring av alternativt drivstoff som grønn ammoniakk.



Med en lengde på 78 meter vil fartøyene være de første i sitt slag og ta et stort steg inn i fremtiden for den maritime industrien.



FLERBRUKSFARTØY

Serien på åtte fartøy vil utvide Ocean Infinity sin nylig lanserte Armada-flåte, som består av det siste innen teknologi og marin robotikk, inkludert autonome undervannsfarkoster og fjernopererte fartøy. De nye fartøyene er spesielt utviklet for å tjene som flerbruksfartøy, og skal fra selskapets kontrollsentre supportere Ocean Infinity sine operasjoner verden over.

Vards datterselskaper er involvert i utviklingen av denne serien av fartøy. Design og engineering pågår ved Vard Design, samt utvikling av kontrollsystemene hos Vard Electro i Ålesund.



– Vi er beæret over å ha blitt valgt som Ocean Infinity sin partner i dette prosjektet. Sammen tar vi et stort steg inn i ett nytt segment i den maritime industien ved å utvikle og tilby fartøy som er forberedt for fremtiden. Dette er i tråd med vår strategi for innovasjon og bærekraft, sier Alberto Maestrini, CEO i Vard i en pressemelding.



Oliver Plunkett, CEO i Ocean Infinity, sier:

– The impact and the scale of this robotic fleet will spark the biggest transformation the maritime industry has seen since sail gave way to steam. With our new fleet we will be able to provide sustainable services to all corners of the industry from offshore energy, to logistics and transport.



UNIKT SKIPSDESIGN OG TEKNOLOGI

Vard 9 60 designet er utviklet sammen med en kunde som er dedikert til, og med høye ambisjoner for å levere maritime tjenester med lav miljøpåvirkning.



I nært samarbeid med klasseselskap har Vard designet fartøyene for lavt karbonavtrykk og er blant de første fartøyene som forberedes for grønn amoniakk som drivstoff med brenselscelle og batteriteknologi.

Videre vil fartøyene utføre sikker og skånsom utsetting og innhenting av utstyr som ROV-er og andre undervannsfarkoster gjennom to store moonpooler med Vard’s optimaliserte og velprøvde dempesystem.



ENERGIEFFEKTIVE

– Det har vært et høyt fokus gjennom hele designprosessen på å gjøre skipene så energieffektive som mulig. Fartøyene er designet med en optimal skrogform, tilpassede propeller og motorkonfigurasjon. Fartøyene er utviklet for trygge og langvarige oppdrag med et grunnleggende redundant tankesett med oppdelte maskin- og propulsjonsrom, redundante kjølesystemer, sensorsystemer, automatiserings- og power managementsystemer, samt navigasjons- og kommunikasjonssystemer, sier Ove Bjørneset, VP Research and Innovation i Vard.



Vard Electro har videreutviklet selskapets SeaQ Integrated Automation System og SeaQ Power Management System sammen med klasse for å tilrettelegge for trygge fjernoperasjoner og cyber-sikker datakommunikasjon. Ved å utnytte Vard Electro sin lange erfaring som systemintegrator, vil selskapet levere komplette elektriske systempakker med alt fra engineering til intallasjon, integrasjon, testing og driftsettelse.



En rekke leverandører i den norske maritime klyngen er involvert i prosjektet og oppdraget vil gi positive ringvirkninger i regionen.



Serien med åtte fartøy vil bli bygget ved Vards skipsverft Vard Vung Tau i Vietnam, med planlagt levering i perioden fra midten av 2022 til slutten av 2023.