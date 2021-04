Vard har vunnet kontrakter på tre havvind servicefartøy

Vard har inngått kontrakter på design og bygging av tre havvind servicefartøy som skal operere for Dogger Bank Wind Farm i Nordsjøen. Illustrasjon: Vard.

Vard har inngått kontrakter på design og bygging av tre havvind servicefartøy til North Star Renewables i Skottland. De tre hybrid fartøyene skal operere for Dogger Bank, Dogger Bank Wind Farm i Nordsjøen.



De tre havvind servicefartøyene er såkalte Service Operation Vessels (SOV). Fartøyene er utviklet av Vard i tett samarbeid med Aberdeen selskapet North Star, som i en bred internasjonal konkurranse sikret seg 10-års kontrakter for de tre fartøyene i havvindparken Dogger Bank Wind Farm. Avtalen inkluderer også opsjoner for tre ettårs utvidelser. Dogger Bank er under utvikling av fellesforetak (joint-venture) partnerne SSE Renewables, Equinor og Eni, og havvindparken vil være verdens største offshore havvindpark når den står ferdig.



TETT JOBBING

– Vi har jobbet tett med Vard sitt team i over to år, hvor vi sammen har utviklet våre SOV’er for havvindparken Dogger Bank. Det gleder meg å kunne si at arbeidet med å designe fartøyene for å oppfylle høyeste krav for funksjonalitet, komfort, sikkerhet og bærekraft har resultert i at vi sikret oss tildelingen av tre fartøyer på langtidskontrakter, noe som er et stort steg for North Star på vår ferd mot å bli en ledende aktør innen SOV-markedet, sier CEO i North Star Renewables, Matthew Gordon.



Gordon sier videre:



– Det er spennende at disse designene nå skal over i byggefasen, og å fortsette den reisen med Vard er en naturlig forlengelse av vårt sterke samarbeid. Vi er sikre på at vi har en høykvalitets partner på design- og bygging som vil støtte oss i å bringe disse avanserte nye fartøyene ut i markedet.



To av Vard Design sine konseptdesignere, Thomas Brathaug og Stian Ona, har inngående kunnskap om fartøyene, og de har brukt mye tid på å utvikle konseptene som nå skal bygges. Brathaug sier at et av fartøyene er av Vard 4 19 design, og de andre to er av Vard 4 12 design.



KREVENDE FORHOLD

Fartøyet av Vard 4 19 design er spesielt utviklet for å håndtere planlagte vedlikehold på Dogger Bank A og Dogger Bank B, og er skreddersydd for operasjoner i det krevende Nordsjø-miljøet mer enn 130 kilometer utenfor den nordøstlige kysten av England. Mannskapets velvære er viktig for å oppnå en trygg og effektiv drift av fartøyene, derfor har sikkerhet og komfort vært viktige fokusområder gjennom hele utviklingsprosessen, sier Brathaug.



Ona sier at en annen avgjørende driver i prosjektet har vært bærekraft og miljø.



– Fartøyenes miljøavtrykk og operabilitet, hybride batteriløsninger og forberedelse for karbon-nøytral drift i fremtiden har virkelig satt fart i utviklingen av denne typen spesialiserte fartøy.



HØYT FOKUS PÅ LOGISTIKK

Et annet viktig element i utviklingen av fartøyene har vært å sørge for en effektiv logistikk om bord. «Alle fartøyene har en høydejusterbar, bevegelseskompensert gangvei med heis, trinnløs gangvei til andre støttefartøy, samt en 3D-kompensert kran for lastehåndtering.» sier Brathaug.

Det 85 meter lange fartøyet har en bredde på 19 meter, og vil ha innredning for en besetning på 78 personer, alle med enkelt lugarer.



De to andre fartøyene av Vard 4 12 design, er utviklet for å utføre korrigerende vedlikehold på Dogger Bank, og er basert på samme design filosofi som Vard 4 19. Disse fartøyene vil ha en lengde på 78 meter, en bredde på 19 meter, og vil ha en innredning for 60 personer i enkelt lugarer.



FLEKSIBLE LØSNINGER

For optimal energiutnyttelse vil de hybride fartøyene bli utrustet med diesel-elektriske fremdriftssystemer, høyeffektive hovedpropeller, tunnel thrustere med permanent magnetiske elektriske motorer, samt flere SeaQ løsninger levert av Vard Electro i Tennfjord på Sunnmøre.

Fartøyene vil ha en fullt integrert SeaQ ESS løsning i kombinasjon med SeaQ IAS, SeaQ PMS, SeaQ EMS og SeaQ Green Pilot (energiovervåkningssystem), som vil gi de hybride fartøyene en positiv effekt på både driftsytelse og miljøavtrykk. Konfigurasjonen gir mulighet for redusert drivstofforbruk, vedlikehold og utslipp, samt forbedret respons, fleksibilitet og sikkerhet.



SAMARBEID PÅ TVERS AV LANDEGRENSER

De tre fartøyene skal leveres til North Star i 2023. De skal bygges ved Vard sitt verft Vard Vung Tau i Vietnam. Verftet er kjent for å levere fartøy på tid, og har en bred portefølje av offshore og spesialfartøy. Det vil også være flere leverandører i den norske maritime klyngen involvert i prosjektene.



– I Vard jobber vi kontinuerlig for å levere en best mulig løsning til våre kunder. Vårt dedikerte team har hatt et tett samarbeid med North Star for å utvikle disse innovative skipene for Dogger Bank Wind Farm, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet for å utvikle fremtidsrettede og miljøvennlige skip for markedet innen fornybar energi. Dette markedet vil fortsatt være en av hovedpilarene for å støtte Vards vekst, sier CEO i Vard, Alberto Maestrini.