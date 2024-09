Vard kan og vil bygge for Forsvaret

FS Marjata og FS Eger (etterretningsskip)

KV Svalbard (isbryter)

KV Harstad

3 kystvaktfartøy i Jan Mayen klassen (KV Jan Mayen, KV Bjørnøya og KV Hopen)

- Det er kjempetøff konkurranse, men vi kjenner virkelig helt inn i ryggmargen av vi i dag har presenterer et konsept som de ikke kan se bort ifra. Et slikt oppdrag kan sikre Norge kompetansen og erfaringen til både å bygge og vedlikeholde i Norge. Vi er i stand til å kunne å bygge sammen med våre nærmeste allierte, og vi møter alle kravene rundt fregattene, sier han til Maritimt Magasin.Og legger til at slike kontrakter vil være helt avgjørende for den videre satsningen.Langtidsplanen innebærer blant annet en styrking av sjøforsvaret med et minimum av fem nye fregatter og opptil 10 større og 18 mindre standardiserte fartøy.- Det er veldig kjekt å være tilbake på Vard Langsten og om bord KV Jan Mayen. Her var jeg sist under dåpsseremonien i 2022, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram under besøket.- Vi skal nå gjennomføre en tung maritim satsing og gjennom sine leveranser til det norske sjøforsvaret gjennom flere år har Vard bevist at de kan levere kvalitet. De posisjonerer seg nå godt til å gjøre dette også fremover, sa Gram.Vard er ett av verdens ledende skipsbyggings- og skipsdesignselskap når det gjelder spesialiserte fartøy. Vard har lange skipsbyggingstradisjoner og en omfattende merittliste innen bygging av komplekse og tilpassede fartøy. Selskapet er kjent for banebrytende innovasjon og teknologi.Vard eier hele verdikjeden i prosessen, noe som sikrer kontroll på leveranse, økonomi og kunnskap. Vard er den eneste eksisterende skipsbyggeren i Norge med erfaring fra å bygge militære fartøyer:Alle godt mottatt og levert på tid.Vard vil konkurrere om å bygge de større standardiserte fartøyene, både skrog, innredning og utstyr, og slår fast at en norsk løsning krever et bredt og innovativt samarbeid innen norsk industri.- Vard er kjent for å levere på tid, til riktig kvalitet og til avtalt kostnad. Videre har vi god kapasitet og et brennende ønske om å fortsette å levere til Forsvaret. Vard er den eneste som kan tilby Norge fregatter fra et pågående program med vår nærmeste allierte, bygget i Norge. Vard vil også kunne samarbeide med de som ønsker å samarbeide med oss på standardiserte fartøy og vil bidra med vår ekspertise inn i et stort norsk løft, sier Ronny O. Langset.Vard Langsten har lang erfaring med sikkerhetsgraderte anskaffelser og har tilegnet seg bred erfaring med fysisk sikring, informasjonshåndtering og personellsikkerhet som få andre verft kan vise til når det gjelder bygging av marine fartøy. Vard bruker en stor andel norske leverandører med servicenettverk i Norge og har god tilgang og korte ledetider på reservedeler.Som et eksempel kan nevnes at andelen utstyr fra norske leverandører på de 3 kystvaktene bygget av Vard, er 80 prosent. Dette er viktig med tanke på lokal og nasjonal verdiskaping, men også viktig ut fra sikkerhets- og beredskapshensyn.- Vi er opptatt av at dette blir et norsk industrieventyr og da er det viktig å sørge for en åpen og god dialog. Jeg er opptatt av at den løsningen vi velger bidrar til å skape ringvirkninger og verdiskaping i hele landet, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum.VARD VIL BYGGE FREGATTERVards førstevalg for bygging av fregatter vil være Constellation-klassen. Vårt søsterselskap Fincantieri Marine Group (FMG) bygger for tiden fregatter i Constellation-klassen for Norges sterkeste og nærmeste allierte, USA. Det gjør Vard til det naturlige valget for en eventuell bygging av fregatter i Norge, sier Langset:- Fincantieri og Vards amerikanske løsning gjør Norge til en del av verdens største fregattfamilie. Like viktig er det at Norge allerede er en del av AEGIS- og Sea Hawk-familiene, som allerede er om bord på de fleste plattformene i verdens mest fremtredende marine. De operasjonelle fordelene er mange for både USA og Norge. Løsningen representerer også en reell tidsbesparelse i leveringen av kampplattformer og systemer klare for operasjoner.