Vard med kontrakt på to CSOV-er

Teknisk informasjon

Lengde på ca 87 meter og bredde på ca 19,5 meter

Trinnløst walk-to-work system som kan brukes fra 15 til 30 meter over havet

Det nyeste innen DP2 posisjonering og sjøegenskaper

Maksimal hastighet på 13 knop.

Hybrid driftspakke som er forberedt for lading til sjøs

85 lugarer med plass til 120 personer om bord

Forberedt for metanol

Seaonics 5 tonns bevegelseskompenserte kran

Den britiske leverandøren av havvindtjenester Purus Wind, har forpliktet seg til å bidra til neste generasjons batterihybrid service-, drift- og overføringsfartøy til sektoren.Bestillingen av de to CSOV-ene er et ledd i at Purus Wind har forpliktet seg til å bidra til å møte behovene for ren energiindustri, i tråd med aktørenes ønske om dekarbonisering.De to CSOV-ene er av Vard 4 19 design utviklet av Vard Design i Ålesund. Sammen med Purus Wind er designet oppgradert og skreddersydd for å gi miljøfordeler med et skrogdesign som er optimalisert for lavt drivstofforbruk og bølgemotstand, sammen med høy funksjonalitet og komfort.Fartøyene har et batterihybridsystem som forbereder dem til nullutslippsdrift i perioder. De er klargjorte for lading til sjøs slik at de kan kobles til strømnettet i vindparken/havnen og lade batteriene uten å måtte gå i land. Målet er å sikre miljøgevinst ved å drifte CSOV-ene med et minimum av ekstra energikilder. Prosjektet er finansiert av regjeringens Grønn plattform-satsing.Designet er også forberedt for fremtidig drift på metanol, noe som gir et ekstra bærekraftig alternativ til driften.Tom Nevin, Business Head i Purus Wind er utrolig fornøyd med å bygge denne serien av fartøy med Vard:– Disse fartøyene vil støtte kundene våre på veien til dekarbonisering av virksomheten, og bidra til å opprettholde vår posisjon som ledende med en offshore havvind-støtteflåte med det laveste karbonutslippet. Vi er også veldig begeistret for potensialet i det som vil være neste generasjon av et svært vellykket design med muligheten til å konvertere til metanol med fleksibiliteten til hybrid og nullutslippsmodus.CSOV-ene er en svært allsidig plattform for alle vindstøtteoperasjoner, med fokus på logistikk om bord, komfort, stor lagringskapasitet og overlegen funksjonalitet.Fartøyene vil bli utstyrt med Vards datterselskap Seaonics sin ECMC-kran (Electric Controlled Motion Compensated), noe som sikrer effektive håndteringsoperasjoner for en bærekraftig fremtid. Dette systemet gjør det mulig å alltid holde lasten nær kranspissen fra dekksnivå til TP-plattformen. Den nye og innovative kranen sikrer rask og sikker lastoverføring.Det trinnløse walk-to-work-systemet er i stand til å arbeide med trinnløs tilgang i et område fra 15 til 30 meter over havet og er egnet for både personell og lastoverføring.Konsernsjef i Vard, Alberto Maestrini setter pris på muligheten denne kontrakten gir Vard:– Vard har et høyt fokus på å utnytte vår innovasjonskraft for å møte verdens skiftende behov. Denne innovasjonen og utviklingen er kun mulig i nært samarbeid med våre kunder og partnere som også søker bærekraftige løsninger. Vi setter stor pris på mottakelsen vår prioritering av havvindsegmentet har fått i markedet, og vil fortsette å utvikle våre design og skreddersydde spesialfartøy i samsvar med målet vårt om å muliggjøre bærekraftig virksomhet til sjøs.Skroget til det første av de to fartøyene skal bygges hos Vard i Romania og blir utrustet, ferdigstilt og levert fra et av Vards verft i Norge. Det andre fartøyet skal bygges ved Vard Vung Tau i Vietnam.Det første fartøyet skal leveres 2. kvartal 2025, det andre i 2. kvartal 2026.Verdien av kontrakten er ikke offentlig.