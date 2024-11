Vard med kontrakt på fem fartøy

Teknisk informasjon

<<på ca 88 meter og bredde på 19,8 meter

Aktivt bevegelseskompensert Walk-to-work system

3D aktiv bevegelseskompensert kran med kapasitet på 15 tonn SLW fra 30 meters høyde

Verksted og lagerkapasitet for produksjons- og vedlikeholdsarbeid om bord

Svært høy grad av driftssikkerhet gjennom hele året på grunn av innebygd redundans i kraft- og fremdriftssystemer når feil inntreffer

Et batteri hybrid DC-kraftsystem med 2700 kWh batterikapasitet som gir utmerket fleksibilitet og optimalisert drivstoffeffektivitet

Fartøyet har lugarkapasitet for 190 personer i et moderne og komfortabelt innemiljø.

Alle de fem fartøyene blir bygd, utstyrt, testet og levert fra Vard Vung Tau i Vietnam. De første fire fartøyene blir levert i andre del av 2027, det siste tidlig i 2028.

De er av Vard 3 32 design, et design utviklet av Vard i tett samarbeid med kunden. Designet er basert på Vards verdensledende portefølje av velprøvde SOV-design og har det nyest utviklede skrogdesignet optimalisert for lavt drivstofforbruk, høy anvendelighet og komfort.Fartøyene er utstyrt med et dieselelektrisk og batterihybrid fremdriftssystem, et 3D bevegelseskompensert gangveisystem og en 3D bevegelseskompensert kran. Fartøyene har god lugarkapasitet og fasiliteter som gir høy komfort og utmerkede arbeidsforhold for mannskapet og teknikerne om bord.CEO i Vardgruppen, Cathrine Kristiseter Marti er stolt over den nye kontrakten:– Den nye kontrakten bidrar til å styrke den ledende posisjonen Vard har når det gjelder støttefartøy innen offshore energimarkedet. Vi er veldig stolte av at kunden har valgt oss som partner, og vi vil levere fartøyene med innovative løsninger som er spesielt utviklet av oss for å møte kundens behov. Kontrakten viser vår styrke som ligger i det å utvikle skreddersydde løsninger, i samarbeid med kundene våre for å utforske og designe nye avanserte fartøy og løsninger.Walk-to-work fartøyene er svært allsidige plattformer for offshore støtteoperasjoner med fokus på ombordlogistikk, komfort, store lagringskapasiteter og overlegen funksjonsdyktighet. Designet er klargjort for fremtidige bærekraftige kraftalternativ med høy grad av elektrifisering.SVP Sales and Marketing Ove Dimmen har vært salgsansvarlig for kontrakten:– Vi er takknemlige og beæret over tilliten kunden viser Vard gjennom denne betydelige ordren. Dette er resultatet av intensivt samarbeid for å tilpasse et fartøykonsept til å oppfylle de operative kravene på en økonomisk måte. Jeg vil gjerne takke alle involverte som har lagt ned ekstra innsats, møtt utfordringer med en positiv holdning og løsningsorientert tankegang. Uten denne laginnsatsen fra alle parter ville dette ikke vært mulig! Nå ser vi frem til å fortsette samarbeidet under byggeperioden og er ivrige etter å se Vard 3 32 i drift og tilby en ny æra for offshore vedlikeholdsaktiviteter.Vards spesialiserte datterselskaper leverer utstyr om bord på fartøyene.Fartøyene blir utstyrt med en omfattende SeaQ-pakke, levert av Vard Electro. For strømlinjeformet energibruk om bord og optimalisert distribusjon på tvers av alle operasjonsmoduser, vil det være installert et avansert kraftsystem som integrerer SeaQ DC tavler med SeaQ energilagringssystem. DC tavlesystemene er designet i samsvar med DNVs siste krav. Dette sikrer robust og effektiv ytelse.For full kontroll og overvåking av fartøyene, inkludert lavest mulig drivstofforbruk, har leveransen et digitalt virkeområde som består av SeaQ integrert automasjonssystem, SeaQ energistyringssystem og SeaQ Green Pilot.Green Pilot er en avansert skybasert tjeneste for sømløs datainnsamling, som gir operatører tilgang til kritisk fartøyinformasjon som drivstofforbruk, utslippsanalyse og historiske data.Fartøyene skal også ha Vard Electros høyteknologiske SeaQ integrerte bro. Dette er en toppmoderne broløsning som forenkler navigasjon og operasjoner og kontrollerer alle systemer fra en intuitiv berøringsskjerm. For å gjøre pakken komplett, vil SeaQ kommunikasjonssystem gi en robust IT-infrastruktur, inkludert nettverk, telefonsystemer, intercom, CCTV og infotainment, som sikrer stabil tilkobling og støtte for daglige operasjoner.Vard Interiors vil levere HVAC-R, rørsystemer og moderne interiørløsninger som er designet for å skape funksjonelle innemiljøer som fremmer velvære for den enkelte og produktivitet om bord på fartøyet.