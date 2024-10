Vard med kontrakt på skreddersydd CSOV

Teknisk informasjon

Seaonics’ fullelektriske ECMC 30-meter walk-to-work gangvei

Seaonics’ fullelektriske ECMC 7-tonns 3D-kompenserte kran

Batteriløsninger er installert

Lugarkapasitet for 87 personer om bord med 75 enkeltlugarer og 12 dobbeltlugarer

Det nye fartøyet av Vard 4 19-design er utviklet av Vard Design i Ålesund i tett samarbeid med Navigare Capital Partners og Norwind Offshore. Levering av CSOV-en er planlagt til andre kvartal 2027 og fartøyet vil bli bygget, testet og levert fra Vard Vung Tau i Vietnam.Dette er det sjette CSOV-nybygget Vard leverer til Norwind Offshore og partnere siden oktober 2021, i tillegg til et Energy Construction Vessel og konverteringen av et plattformforsyningsfartøy (PSV) til et serviceoperasjonsfartøy (SOV).I tillegg til denne kontrakten har partene blitt enige om to nye opsjoner der den første kan bli deklarerte seinere i år og den andre i 2025.Vard 4 19-designet er en særdeles allsidig plattform som utfører svært effektive støtteoperasjoner for offshore vindparker, med vekt på logistikk om bord, sikkerhet, komfort og god anvendelighet.Dette 85 meter lange fartøyet, med en bredde på 19,5 meter, vil være utstyrt med en høydejusterbar bevegelseskompensert gangvei med heissystem, en 3D-kran og et høydejusterbart fortøyningssystem. I tillegg vil fartøyet få installert avanserte batteriløsninger. CSOV-en har lugarkapasitet for 87 personer om bord.Det nye fartøyet blir utstyrt med Vard Electro's SeaQ Integrated Bridge System. Dette er en bro-løsning med et intuitivt brukergrensesnitt som er designet for å oppnå en best mulig arbeidsplass og et trygt driftsmiljø for operatøren med vekt på enkel betjening, sikkerhet og ergonomi.Fartøyet er tilrettelagt for muligheten for en full digital oversikt over fartøyet gjennom SeaQ Green Pilot. Systemet gjør det mulig å ha en god oversikt over energiforbruket om bord.For kontroll og overvåking av fartøyets systemer, vil nybygget være utstyrt med Vard Electro's SeaQ Integrated Alarm System (IAS), Power Management System (PMS) og Energy Management System (EMS) som sikrer full kontroll over fartøyets hybridsystem.Vards spesialiserte datterselskap, Seaonics, støtter fartøyets miljøfokus med en helelektrisk løfte- og håndteringspakke. Dette inkluderer ECMC 30-meter walk-to-work gangvei for sikker personelloverføring og en 7-tonns 3D-kompensert kran for effektiv håndtering av last.Denne leveransen viderefører serien av gangveier som leveres til Norwind Offshore fra Seaonics.Vard Interiors AS leverer moderne interiørløsninger og grønne HVAC-R (klima og ventilasjon)- og rørsystemer, med mål om å skape et komfortabelt bo- og arbeidsmiljø om bord på fartøyet.SVP Sales & Marketing Torgeir Haugan har vært ansvarlig for den kommersielle delen av kontraktsprosessen for Vard:- Vi er glade for at Navigare Capital Partners og Norwind Offshore nok en gang viser Vard tillit ved at vi får bygge et nytt fartøy til den moderne og voksende flåten deres rettet mot det fornybare offshore-markedet. Vi ser frem til fortsatt samarbeid.