Vard og Norwind med ny kontrakt på en CSOV

Teknisk informasjon

85 meter lang og 19,5 meter bred

Seaonics’ fullelektriske ECMC 30-meter walk-to-work gangvei

Seaonics’ fullelektriske ECMC 7 tonns 3D kompenserte kran

Batteriløsninger er installert

Innkvartering for 87 personer i en-manns lugarer om bord

Den nye båten er av Vard 4 19-design, utviklet av Vard Design i Ålesund i tett samarbeid med Norwind. CSOV-en er planlagt levert i 1. kvartal 2026. Skroget vil bli bygget på Vard Shipyards Romania - Braila, og utrustning, ferdigstillelse og levering vil bli utført av et av Vards verft i Norge.Dette er den femte CSOV-en gruppen har kontrahert med Vard siden oktober 2021, i tillegg til ombyggingen av et Plattform Supply Vessel (PSV) til Service Operation Vessel (SOV).– Vi er glade for å kunne fortsette flåteveksten gjennom å plassere nok en ordre hos Vard. Vi har over de to siste årene erfart Vard sin pålitelighet med tanke på leveringstid og kvalitet, og ser frem til å få levert nok et avansert offshore fartøy av topp kvalitet, sier CEO Norwind Offshore, Svein Leon Aure..Den første CSOV Vard har bygd for Norwind Offshore, Norwind Gale, er allerede i drift. De tre neste fartøyene er planlagt levert nå i mars fra Vard Brattvaag, i august fra Vard Vung Tau i Vietnam og i november fra Vard Brattvaag.– Vi er stolte over å igjen bli valgt av Norwind Offshore og Navigare, og å være en del av reisen mot et lavkarbonsamfunn. Disse fem kontraktene for nybygg - og en ombygging, av CSOV-er, viser hvorfor Vard er ledende innen design og bygging av spesialiserte fartøy på verdensbasis. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Norwind Offshore, sier CEO i Vard, Alberto Maestrini..Vard 4 19-designet er en svært allsidig plattform for bærekraftige offshore vindparksupportoperasjoner, med søkelys på logistikk om bord, sikkerhet, komfort og overlegen operabilitet. Det 85 meter lange fartøyet har en bredde på 19,5 meter og vil være utstyrt med en høydejusterbar bevegelseskompensert gangvei med heissystem, en 3-D-kran og et høydejusterbart båtlandingssystem. Fartøyet vil få batteriløsninger.CSOV-en vil ha innkvartering for 87 personer om bord.Torgeir Haugan, SVP Sales and Marketing i Vard har vært ansvarlig for den kommersielle delen av kontrakten:– Den nye kontrakten og leveringsprogrammet på totalt seks spesialfartøy til Norwind Offshore og Navigare bidrar til å styrke Vards ledende posisjon i markedet for offshore vindparksupport fartøy. Vi setter stor pris på samarbeidet med Norwind Offshore, og med disse prosjektene, blir samarbeidet ytterligere styrket, sier han.Det nye fartøyet vil ha Vard Electro's SeaQ Integrated Bridge System installert - en broløsning med et intuitivt brukergrensesnitt som er designet med fokus på operatøren for å skape et sikrere driftsmiljø. Broen er organisert for å oppnå en ryddig og effektiv arbeidsplass og legger vekt på å kunne betjenes på en enkel måte, med særlig fokus på sikkerhet og ergonomi.Fartøyet er forberedt for en fremtidig full digital oversikt over fartøyet gjennom SeaQ Green Pilot, som gjør det mulig for eieren å ha full oversikt over energiforbruket. For kontroll og overvåkning av fartøyets systemer vil nybygget bli utstyrt med Vard Electro's SeaQ Integrated Alarm System (IAS), Power Management System (PMS), og Energy Management System (EMS) for å kunne kontrollere fartøyets hybride system.Vards spesialselskap Seaonics, støtter opp under klimafokuset med en fullelektrisk heis- og håndteringspakke. Dette inkluderer ECMC 30-meter walk-to-work gangvei for trygg overføring av personell, og en 7 tonns kompensert kran for effektive lasteoperasjoner. Dette blir den tredje gangveien Seaonics leverer til Norwind.Vard Interiors AS skal levere moderne interiørløsninger og grønne klima- og ventilasjonssystem som vil bidra til å skape et godt arbeids- og bomiljø om bord.