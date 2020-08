VARD og Ocean Installer samarbeider

Det nye installasjonsfartøyet skal kunne installere fremtidige gigantvindmøller til havs. Illustrasjon: VARD

Ocean Installer og VARD inngår samarbeid om å utvikle et av verdens mest avanserte installasjonsfartøyer for offshore vindmøller.



– Sammen utvikler vi et av verdens mest avanserte spesialskip for installasjon av fremtidige havvindsturbiner, som er for store for dagens fartøyer. Skipet, som kan installere turbinkomponenter på over 1000 tonn mer enn 150 meter over havoverflaten, forventes å bli svært ettertraktet når de store internasjonale vindparkene skal bygges i årene fremover, sier administrerende direktør for offshore og spesialfartøyer i skipsbyggingskonsernet VARD, Erik Haakonsholm.



Internasjonale energiselskaper skal bygge ut mange store havvind-prosjekter de neste årene, både i Europa, Asia og på den amerikanske østkysten. Markedet for installasjon av de nyeste turbinene forventes å øke kraftig de neste årene, og installasjonskapasiteten som eksisterer er allerede mangelfull.



– Dette helnorske samarbeidet mellom subsea-entreprenøren Ocean Installer og verftskonsernet Vard bygger videre på erfaring, kvalitetskrav og effektivitet som er utviklet gjennom mange års arbeid på norsk kontinentalsokkel, sier Odd Strømsnes, CEO i Ocean Installer.



Det nye installasjonsfartøyet skal kunne installere fremtidige gigantvindmøller til havs. Vard har lang erfaring innen design og bygging av offshore- og spesialfartøy, og har blant annet forsknings- og ekspedisjonsskipet REVOcean og andre høyt spesialiserte og autonome nullutslipsfartøy under utvikling og bygging.



– Med det nyeste innen norsk skipsdesign og -bygging, samt erfaring fra komplekse subseaprosjekter, er vi nå klare for å ta en bit av det voksende globale markedet for utbygging og installasjon av vindmøller til havs. Norske energiselskaper vinner store anbud på havvindparker internasjonalt, og da er det naturlig for oss som leverandørselskap å bli med på reisen, forklarer de to.



PREKVALIFISERT

Strømsnes kan fortelle at Ocean Installer allerede er prekvalifisert for store prosjekter innen havvind, og deltar i anbudsrunder i USA og Europa for både norske og internasjonale energiselskaper.



– Dette er svært viktig for den tradisjonelle norske leverandørindustrien som på lengre sikt må erstatte virksomhet innen olje og gass med noe annet. Ocean Installer har i dag solide inntekter og høy kompetanse fra olje og gass, begge deler blir nå satt inn på å gjøre Ocean Installer til en ledende aktør innen havvind, avslutter han.



For å lede havvind-satsingen har Ocean Installer hentet flere nøkkelpersoner fra vindkraftindustrien, blant andre tidligere CEO i Fred. Olsen Ocean, Even Larsen, og tidligere havvinddirektør i Statkraft, Olav Hetland.