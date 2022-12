Vard selger Vard Aqua til Imenco

Styreleder i Vard Aqua, Amrit Bhullar. Foto: Peder Otto dybvik.

Det internasjonale skipsbyggingskonsernet Vard Group selger utstyrsleverandøren Vard Aqua til det norske selskapet Imenco.



Vard Aqua (tidligere Storvik Aqua) har hatt en sentral posisjon som produktutvikler og leverandør av utstyr til landbasert og sjøbasert havbruk siden selskapet ble etablert i 1985. Virksomheten ledes fra Sunndalsøra og har totalt 34 ansatte; 10 personer er ansatt på Sunndalsøra, 22 i Chile og 2 i Skottland. Vard Aqua har utviklet og leverer utstyr innenfor oksygentilsetting, fôring, biomassemåling, sensorer og logging.



Vards kjerneaktivitet er skipsbygging, skipsdesign og utvikling av høyteknologisk utstyr og løsninger til avanserte spesialfartøyer, og konsernets ledelse ønsker å legge til rette for at Vard Aqua skal videreutvikles i et faglig miljø som fokuserer på bærekraftige løsninger for havbruksnæringen på sjø og land.



GOD OG RIKTIG EIER

Styreleder i Vard Aqua, Amrit Bhullar, sier det har vært viktig for Vard å finne en god og riktig eier for selskapet:



- Vi føler oss trygge på at Vard Aqua får en givende fremtid i Imenco. Vard Aqua passer godt inn i Imenco både som selskap og gjennom deres produktportefølje, strategier og mål.



Imenco er et verdensomspennende selskap med over 330 ansatte, med hovedkontor i Grinde utenfor Haugesund. Selskapet, som ble startet i 1979 har avdelinger i Voll, Narvik, Skottland, USA og Kina. Imenco består av en gruppe selskaper innen fem forretningsområder: Offshore Oil & Gas, Offshore renewables, Aquaculture, Marine & Naval og Industrial.



– Vi i Imenco satser tungt videre på Havbruk og Akvakultur. Dette er et av hovedområdene vi har bestemt oss for å vokse og ta en betydelig del av markedet. Det er naturlig for oss å nå se etter flere spennende produktområder, som vil tilføre oss nye kunder og markeder, samt hvor vi kan supplere med kamera og software som vi allerede har i produktportefølje, sier CEO i IMENCO Rune Bringedal.



TYDELIG STRATEGI

– Vi gleder oss stort over å få de gode produktene samt alle de dyktige ansatte i Vard Aqua i Norge, Skottland og Chile. Imenco har en tydelig strategi for vår satsning innen Akvakultur, og vi ønsker å komme tettere på kundene der hvor det drives oppdrett med flere produkter. Vi er godt etablert med produksjon, service/support og salg i Norge, Skottland og nå Chile, og vil arbeide videre med å etablere salg og service avdelinger i Midt og Nord Norge, samt andre land hvor det er naturlig for oss å være representer,» sier VP i IMENCO for Havbruk og Akvakultur Anders Bastholm.



Amrit Bhullar sier partene har hatt en god og løsningsorientert prosess:



– Vi ønsker å takke Imenco for samarbeidet, og gratulere de med oppkjøpet. Gjennom Vard Aqua har de fått et godt etablert og fremtidsrettet tilskudd som vil bidra med sine innovative konsepter til havbruksnæringen. Vi ønsker å takke våre kollegaer i Vard Aqua for følget og ønsker de alt godt i fremtiden.

Daglig leder i Vard Aqua, Tommy Visnes Storsveen, sier de gleder seg til å bli en del av Imenco:



– Vi går nå inn i en ny epoke for selskapet. Vi setter stor pris på at Vard har lyttet til oss i jobben med å finne en riktig eier, og vi gleder oss til å bli kjent med nye kollegaer og sette ny kurs for selskapet fremover. Våre kunder vil oppnå flere fordeler av at vi fremover kan tilby et bredere og mer komplett spekter av leveranser, både fra et produktmessig og teknologisk perspektiv.

Bilder.

VP i IMENCO for Havbruk og Akvakultur Anders Bastholm. Foto: Imenco. CEO i IMENCO Rune Bringedal. Foto: Imenco. Daglig leder i Vard Aqua, Tommy Visnes Storsveen. Foto: Vard.