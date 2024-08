Vard skal bygge mer for Island Offshore

Lengde 120 meter og bredde 25 meter

Siste generasjon, lastkompensert offshore undervannskran på 250 tonn

Motorsett klargjort for alternativt lavutslippsdrivstoff

Lugarkapasitet til 130 personer

DP2 posisjonering

Energilagringssystem (batteri) for hybrid fremdrift med kapasitet 1,7MHW

Effektivt varmegjenvinningssystem for vann og luft.

2 stk LARS system for utsetting og kontroll av dykkerløst opererte farkoster

Forberedt for «walk-to-work» gangvei

Island Offshore er en norsk gruppe av selskaper som opererer innen olje og gass, og i markedet for fornybar energi. Island Offshore Management AS er en ledende leverandør av avanserte marine operasjoner, og opererer i dag en flåte på 19 fartøy. I mai signerte Island Offshore og Vard en kontrakt på én OECV med opsjon på to søsterfartøy. Denne nye kontrakten bekrefter den første opsjonen.– Vi er glade for å kunne bekrefte denne kontrakten som viser vår tro på markedet fremover og vårt engasjement for å fortsette fornying av flåten. Skipet vil ytterligere styrke Island Offshore sin tilstedeværelse i attraktive markedssegmenter basert på en flåte av diversifiserte og avanserte offshore serviceskip, uttaler styreformann Morten Ulstein.Fartøyet er av Vard 3 25-design og er utviklet i tett samarbeid mellom Island Offshore og Vard.Skipet er designet for best mulig sjødyktighet, manøvrerbarhet og posisjonshold. Designet tillater fleksibel konfigurering avhengig av hvilke spesifikke operasjoner fartøyet skal utføre. Utformingen av skroget er optimalisert for effektiv drift og fartøyet er klargjort for alternativt lavutslippsdrivstoff.Skipet skal utføre subsea operasjoner inkludert IMR (inspeksjon, vedlikehold og reparasjon), rørlegging, installasjon av undervannsinfrastruktur og dykkerstøtte, og er utstyrt for fjernstyrt undervannsinspeksjon. Fartøyet er også forberedt for operasjoner knyttet til fornybarmarkedet, som «walk-to-work», igangkjøring og vedlikehold av offshore vindinstallasjoner, kabellegging og reparasjon med mer. Skipet er forberedt for påmontering av gangvei og er utstyrt med en lastkompensert offshorekran på 250 tonn.Vard er totalleverandør av fartøyet. Gjennom vår integrerte verdikjede leverer vi design, bygger skrog, leverer utstyr, utruster og tester skipet.Vard Electro som er et høyteknologisk datterselskap innen elektronikk og automasjon, har omfattende leveranser av SeaQ-utstyr og bærekraftige løsninger, inkludert SeaQ Power medenergilagringssystemer og SeaQ landstrøm, SeaQ Bridge med full integrasjon og et omfattende SeaQ Communication nettverk som inkluderer datanettverk og underholdningssystemer.SeaQ Control-systemet inneholder også den innovative og nye bærbare overvåkingsstasjonen som forbedrer fleksibiliteten og tilgjengeligheten for operatørene for overvåkning og styring av de maritime operasjonene. Dette nye verktøyet er en integrert del av SeaQ IAS og SeaQ ePMS-systemene som gjør det mulig å dele digitale løsninger sømløst mellom det cybersikre nettverket om bord og på land.Vard Interiors ser frem til å levere moderne interiørløsninger, og energieffektivt HVAC R (klima og ventilasjon)-system med mål om å skape et godt bo- og arbeidsmiljø om bord.Kristian Sætre er Senior Vice President Sales and Marketing i Vard og har vært ansvarlig for den kommersielle delen av kontrakten:– Prosjekteringen av første båt har blitt gjennomført etter planen og i tett dialog med kunden, Island Offshore. Det er gledelig at Island Offshore har bestemt seg for å realisere den første opsjonen, et signal på det gode samarbeidet og også på troen om et fremtidig marked for et fremtidsrettet fartøy.Skroget til fartøyet skal bygges ved et av Vards verft i Romania. Den endelige utrustningen, ferdigstillelsen og leveransen vil bli utført ved et av Vards verft i Norge. Levering er planlagt til 1. kvartal 2027.