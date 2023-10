Vard skal designe og bygge to hybride CSOVs

Tekniske spesifikasjoner

Lengde 87,5 meter og bredde 19,5 meter

Høydejusterbar bevegelseskompensert gangveg med heissystem

Høydejustert system for overføring av varer og personell

Batteri hybridsystem

Forberedt for drift på grønn metanol

Partene som driver Windward Offshores innovative foretak er alle bransjeledende: SeaRenergy Offshore Holding GmbH, Blue Star Group GmbH & Cie KG, Diana Shipping Inc og SeraVerse GmbH. Sammen deler de visjonen om være banebrytende når det gjelder kompeanse innen havvindsektoren.Dette foregangssamarbeidet gjennomsyrer Windward Offshore sitt første prosjekt med Vard og er et bevis på den utstrakte erfaringen partnene har med diverse nybyggingsprosjekt. Selv om de kan vise til en lang merittliste i flere fartøyklasser, markerer dette prosjektet viljen til å entre havvind servicefartøy-markedet. CSOV-ene skal bistå de store energiselskapene med bygging og oppstart av havvindparker over hele verden, i tillegg til vedlikehold av eksisterende vindparker.SeaRenergy ble etablert i 2010 og er offshoredelen i Rickmersfamilien. SeaRenergys portefølje består av Engineering, QHSE (kvalitet, helse, sikkerhet og miljø) og Marine Services i tillegg til Offshore Professionals, som dekker hele livssyklusen til et havvindprosjekt fra tidlig planlegging via installasjon til drift, vedlikehold og reparasjon. Sammen med ASSC, som er skipsfartdelen av Rickmersfamilien, tar SeaRenergy et viktig steg på vegen mot å bli Europas ledende leverandører av omfattende tjenester til havvindindustrien.Samarbeidet mellom Vard og SeaRenergy går tilbake til 2015 da selskapene begynte å arbeide med potensielle SOV-prosjekt. Siden da har Vard en lang merittliste for bygging av CSOVer og SeaRenergys serviceteam har arbeidet på nesten alle seilende SOVer på mange offshore vindprosjekter.Dr. Benjamin Vordemfelde, CEO i SeaRenergy Group sier:– Arbeidet begge selskapene har investert, gir nå resultat når vi inngår et partnerskap om fornybar tonnasje der vi kombinerer Vards fremragende skipsbygging og SeaRenergys førstehånds arbeidserfaring med CSOV på en rekke havvindprosjekter. Selv om endringene i de politiske rammene har bidratt til at nye utviklere har kommet inn i havvindmarkedet, er investeringsaktiviteten i havvindinfrastrukturen fortsatt altfor lav. ASSC har derfor besluttet å igjen være en pionér på dette feltet for å sikre tilgangen til attraktiv fartøykapasitet i 2025 og fremover, når prosjektene som er under planlegging og godkjenning skal installeres og settes i drift.– «Vi er glade for å fortsette omstillingen av flåten vår sammen med Vard. Jeg er overbevist om potensialet til denne investeringen og kan ikke få understreket nok at dette strategiske trekket gjør det mulig for oss å forsyne kundene og partnerne våre med toppmoderne og fremtidssikker havvindtonnasje, sier Clasen Rickmers, eier av SeaRenergy og The Asian Spirit Steamship Company GmbH & Cie. KG sierDirektør og CEO i Dana Shipping Inc, Semiramis Paliou sier hun også er fornøyd:– Vi er glade for å kunne annonsere at vi går inn i en ny sektor av skipsfarten gjennom et strategisk partnerskap som involverer kjøpet av to CSOV-fartøy. Vi ser på denne investeringen som en ny bekreftelse på vårt engasjement for en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Sammen med våre dyktige partnere setter vi ut på denne spennende reisen som vil bidra til en renere og mer økologisk verden, sier hun.Vard 4 19-designet er en allsidig plattform for bærekraftige serviceoperasjoner til havvindparker, med fokus på logistikk, sikkerhet, komfort og overlegne posisjonerings- og bevegelsesegenskaper.De 87,5 meter lange fartøyene har en bredde på 19,5 meter og vil bli utstyrt med en høydejusterbar bevegelseskompensert gangbro med heissystem for vindmøller, og et høydejusterbart system for overføring av varer og personell til mindre arbeidsbåter. For å få energieffektive og smarte driftsoperasjoner til havs, der fokuset er å redusere drivstofforbruket om bord, vil skipene bli utrustet med en omfattende SeaQ-pakke fra Vard Electro som inkluderer løsninger og systemer for energiforsyning, kontroll, bro og kommunikasjon. Fartøyene er også forberedt for drift på grønn metanol. CSOV-ene vil ha plass til 120 personer om bord.– Vi er stolte over at Windward Offshore/SeaRenergy valgte Vard som partner da de bestemte seg for å gå inn i CSOV/SOV-markedet. Vard skal muliggjøre bærekraftig virksomhet til sjøs, og har som mål å lede det grønne og teknologiske skiftet innen maritime operasjoner. Dette samarbeidet med ASSC/SeaRenergy viser at vi er på vei til å nå disse målene. Vi ønsker Windward Offshore/SeaRenergy velkommen inn i offshore- og spesialfartøymarkedet, og takker dem for muligheten til å bidra. Vi ser frem til fortsatt samarbeid, sier CEO i Vard, Alberto Maestrini.Konsernets høyteknologiske datterselskap Vard Electro er som nevnt, også involvert i prosjektet gjennom leveranser av SeaQ-utstyr og løsninger. Vard Interiors leverer HVAC-R (system for styring av inneklima) og interiørkonsepter.– Sammen med SeaRenergy-teamet har Vard skreddersydd de nye CSOV-ene av Vard 4 19 design til å bli attraktive fartøy for både mannskapet og kunden. Vi bidrar til at selskapet kan legge til et nytt kapittel i sin maritime historie når de nå velger å gå inn i et nytt marked. I fellesskap følger vi opp strategiene våre for å møte verdens økende energibehov på en bærekraftig måte. Smartere og mer bærekraftige fartøy er førsteprioritet for både kundene våre og Vard, sier Runar Vågnes som er er Senior Vice President Sales i Vard.Fartøyene er designet av Vard Design i Ålesund. Det første skroget vil bli bygd ved et av Vards verft i Romania, mens den endelige utrustningen, ferdigstillingen og leveransen skal utføres av et av Vard sine verft i Norge.Den første hybride CSOV-en til Windsward Offshore/SeaRenergy er planlagt levert i 2. kvartal av 2025.