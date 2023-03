Vard skal designe og bygge kabelleggingsfartøy

Teknisk informasjo

Lengde på ca 95 meter og bredde på ca 21,5 meter.

Kabelinstallasjonsutstyr inkludert kabellagringstanker for totalt 4 500 tonn kabler.

De nyeste DP2 posisjonerings- og sjøstabiliseringssystemer.

Trekkraft på i overkant av 60 tonn.

Maksimal hastighet vil overstige 14 knop.

Hybridpakke.

Enkeltlugarer til 60 pax.

– Vi er veldig stolte over at enda en av kundene våre har valgt et Vard kabelleggingsfartøy. Dette viser de gode egenskapene og funksjonaliteten til fartøyene våre i dette markedet. Vi ønsker NCT Offshore velkommen tilbake til Vard, og ser frem til samarbeidet i dette nye prosjektet», sier Alberto Maestrini, CEO i Vard.Dette Vard 9 01-fartøyet er – i nært samarbeid med NCT Offshore, spesialdesignet og utstyrt for undersjøisk kabellegging, med høyt fokus på sjøegenskaper, stabilitet og lavt drivstofforbruk. For energieffektive operasjoner vil fartøyet være utstyrt med en komplett SeaQ energi- og kontrollpakke, som omfatter batterier, tavle og landstrømtilkobling som legger til rette for redusert drivstofforbruk og forbedret drift. Alt dette vil blir styrt fra SeaQ-broen med fokus på ergonomi, brukervennlighet, og trygg operasjon.I tillegg er fartøyet utstyrt med to hovedtanker for kabler, T-ROV-hangar (hangar for fjernstyrte undervannsfartøy) og et «walk-to-work»-system for mannskapet. Skipet er klargjort for A-ramme og har plass til 60 personer i enkeltlugarer. Fartøyet er utstyrt med et DP2-posisjoneringssystem for å underbygge hovedaktiviteten som er å legge undersjøiske kabler mellom offshore-installasjoner. Fartøyet er også designet og utstyrt for å reparere og vedlikeholde kabler, og installere fiberoptiske kabler.– Dette er andre gang i løpet av 12 måneder at vi har signert kontrakt med Vard for levering av et fartøy. Basert på hvor godt den tidligere leveransen ble håndtert, var det et opplagt valg for oss å henvende oss til dem med denne forespørselen. Vi er veldig fornøyde med å ha inngått denne kontrakten, og ønsker mer samarbeid med Vard, sier han.– Vi blir stadig imponerte over åpenheten og profesjonaliteten som vises av Vard-teamet, og vi ser frem til årene med samarbeid og teamarbeid som kommer, sier Alexander Cortes.Konsernets høyteknologiske datterselskap Vard Electro er også involvert i prosjektet gjennom leveranser av SeaQ-utstyr og løsninger. Vard Accommodation leverer HVAC-R (system for styring av inneklima) og interiørkonsepter.Senior Vice President Sales & Marketing i Vard, Roy Arne Stavik, takker NCT Offshore og sier at denne kontrakten viser hvor godt markedet har mottatt Vard 9 01-designet:– Vi er veldig glade for igjen å kunne selge et Vard 9 01-design i en oppgradert versjon rettet mot fornybar energi og fiberoptikk, og fortsette samarbeidet med NCT Offshore. De kom først til oss i fjor da de kjøpte en PSV av Vard 1 08 design. Vi setter pris på at de kommer tilbake til oss med dette nye design- og byggeprosjektet.Fartøyet er designet av Vard Design i Ålesund. Skroget skal bygges ved Vard Tulcea i Romania, mens den endelige utrustningen, ferdigstillingen og leveransen skal utføres av et av Vards verft i Norge. Vard er en del av Fincantieri-gruppen.Kabelleggingsfartøyet skal leveres i 4. kvartal av 2024.