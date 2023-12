Vard skal designe og bygge for Prysmian Group

Teknisk informasjon

Lengde på ca 185 meter og bredd på ca 34 meter.

Tre karuseller for en samlet kapasitet på 19.000 tonn.

Toppmoderne DP3 posisjonerings- og sjøegenskapsystem.

Pullerttrekker i overkant av 180 tonn.

Dette er det tredje kabelleggingsfartøyet Prysmian Group har kontrahert med Vard. Det tredje fartøyet er en videreutvikling basert på kunnskap og erfaring fra de to foregående fartøyene Prysmian har kontrahert med Vard. Det ene –Monna Lisa – er fortsatt under bygging, og det første fartøyet, Leonardo da Vinci, ble levert fra Vard til Prysmian i 2021. Prysmian ønsker å sikre seg nok en kontrakt på bakgrunn av det fruktbare samarbeidet mellom selskapene og basert på kvaliteten og yteevnen til det eksisterende skipet.– Som global leder innen kabellegging i sjø, er vi forpliktet til å til å støtte og muliggjøre overgangen til et grønnere og smartere strømnett. Vi er glade for å igjen jobbe med Vard og Fincantieri – som er ledende innen design og bygging av toppmoderne fartøy for offshoremarkedet - for å styrke installasjonskapasiteten vår enda mer, sier Hakan Ozmen, EVP Project BU, Prysmian Group.Det nye fartøyet er av Vard 9 18 design og spesielt designet for avanserte undervannsoperasjoner. Med en lengde på ca. 185 m og en bredde på ca. 34 m, vil dette splitter nye designede fartøyet bli utstyrt med avanserte kabelinstallasjonsløsninger, for eksempel tre karuseller med en total kapasitet på 19.000 tonn. Løsningene gjør at fartøyet vil ligge i toppen av markedet når det gjelder kabellastekapasitet på slike fartøy, og også redusere transporttiden fra land til arbeidsstedet. Dette vil samlet sett gi bedre effektivitet.En pullert på over 180 tonn vil gjøre det mulig for fartøyet å utføre komplekse installasjonsoperasjoner med samtidig kabellegging og nedgraving (opptil 4 kabler) med en rekke bunnploger, noe som gir en uovertruffen optimalisering av offshoreoperasjonene. Fartøyet vil bli utstyrt med toppmoderne DP3 posisjonerings- og sjøegenskap-systemer og vil være operativt i begynnelsen av 2027.Christian Utvik er SVP Sales and Marketing i Vard og har vært ansvarlig for den kommersielle delen av kontrakten:– Vards størrelse, tempo, teknologi, den globale integrerte verdikjeden vår - og nære kundepartnerskap slik som det vi har med Prysmian Group, gir både Vard og Prysmian betydelige konkurransefortrinn gjennom levering av de mest avanserte fartøyene. Vi er glade for å ønske Prysmian Powerlink velkommen tilbake til Vard for design og bygging av enda et toppmoderne fartøy.Kabelleggeren er utviklet for å utføre komplekse installasjonsoperasjoner, støttet av en rekke gravesystemer, inkludert kraftige bunnploger, og toppmoderne posisjonerings- og sjøegenskaper, kombinert med redusert miljøavtrykkCEO i Vard Group, Alberto Maestrini setter pris på forholdet Vard har til Prysmian:– Vi samarbeider nok en gang med Prysmian for å kunne utvikle og ta i bruk nye marine forretningsmuligheter. Gjennom dette samarbeidet med kunden, utforsker og designer vi nye avanserte fartøy og løsninger. Dette vil gjøre fartøyene til gode investeringer og muliggjøre bærekraftige muligheter til sjøs. Vi gleder oss til igjen å samarbeide godt med Prysmian.Fartøyet er designet av Vard Design i Ålesund. Skroget skal bygges ved Vard Shiphyards Romania i Tulcea, mens endelig utrustning, ferdigstillelse og leveranse skal utføres ved et av Vards verft i Norge. Konsernets høyteknologiske datterselskaper er også involvert i prosjektet gjennom leveranser av utstyr og løsninger.Ved å utnytte sin lange erfaring som systemintegrator, vil Vard Electro levere en komplett elektrisk systempakke fra produktutvikling via installasjon, til integrasjon og systemoppstart. Den omfattende pakken med SeaQ-produkter inneholder et mangfoldig utvalg av banebrytende teknologier, som omfatter energi-, kontroll-, bro- og kommunikasjonsløsninger. Målet med leveransen er å sikre trygge og bærekraftige operasjoner til sjøs, med fokus på å optimalisere systemstabilitet og effektivitet.SeaQ-pakken inkluderer et fullt kraft- og fremdriftssystem, inkludert et energilagringssystem med batterier. SeaQ ESS vil gi hybridoperasjoner til sjøs, med mer energieffektiv drift som fører til reduserte utslipp og forbedret drivstofforbruk. Videre vil fartøyet ha et fullt SeaQ Automation-system, inkludert den markedsledende integrerte SeaQ Bridge for et høyere sikkerhetsnivå og integrering av alle fartøysystemene.Vard Interiors skal levere moderne interiørløsninger og grønt HVAC R-system med mål om å skape et godt bo- og arbeidsmiljø om bord på fartøyet.Kabelleggerfartøyet er planlagt levert i Q4 2026.