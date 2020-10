Vard skal levere avansert hekktråler

Vard skal lever en slik hekktråler til et russisk rederi. Illustrasjon: Vard.

Vard har signert en avtale om å bygge en topp moderne hekktråler til russiske rederiet Luntos Co. Ltd. Det nye fartøyet vil være den andre tråleren som skal leveres til Luntos Co. Ltd fra Vard. I 2019 signerte Luntos og Vard en avtale om design og bygging av den første avanserte tråleren, som var planlagt levert i 2021.



Luntos opererer ut av Petropavlovsk-Kamchatky i russiske økonomiske fiskesoner i det fjerne Østen og Vest-Beringhavet.



INNOVATIVT

Det nye fartøyet, med en lengde på 87 meter og en bredde på 18 meter, er skreddersydd for Luntos. Vard 8 04-designen har en rekke nyvinninger som skal sikre optimal produktivitet, bærekraft og driftseffektivitet, noe som gir høy ytelse under de mest krevende miljøforholdene. Trålerens design kombinerer et trygt, komfortabelt og moderne arbeidsmiljø for besetningsmedlemmer med svært effektive fangsthåndterings- og prosessanlegg for palletert, nedkjølt og frossen fisk. Frysekapasiteten vil være på 210 tonn per 24 timer for å opprettholde førsteklasses fiskekvalitet. I tillegg, og for best mulig utnyttelse av det produserte slakteavfallet, har fartøyet fått et fiskemelanlegg med råvarehåndteringskapasitet på 50 tonn per 24 timer.



EFFEKTIVT

I samarbeid med Luntos har Vard fokusert på å ta i bruk den nyeste og mest effektive teknologien for å sikre at fangsten kan bringes i land med det minimale miljøavtrykket. Fartøyets skrog er konstruert for optimal effektivitet under både tråling og transport, mens driften er i samsvar med "Silent-F"-klassifiseringen. En miljøvennlig fremdrifts- og kraftløsning optimaliserer energiforbruket for alle driftsbehov.



Fartøyet skal bygges på Vard Vung Tau i Vietnam. Leveringen er planlagt i tredje kvartal 2022.