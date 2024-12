Vard tildelt Approval in Principle for to metanolklare CSOV

Teknisk informasjon:

CSOV-ene har en lengde på ca. 95 meter og en bredde på ca. 19,5 meter

Trinnløst walk-to-work system som kan arbeide fra 17 til 32 meter over havet

Toppmoderne DP2 posisjonerings- og stabilitetssystemer

Plass til to datterfartøy

Maksimal transittfart på 14 knop

Hybrid kraftgenerering

95 lugarer for 111 personer om bord

CSOV-ene er av Vard 422-design og er skreddersydde for Storbritannias ledende operatør av infrastrukturstøttefartøy, North Star, med nye metanolklare hybride fremdriftsløsninger.Vard 4 22 er Vards første metanolklare prosjekt. Siden kontrakten ble signert mellom North Star og Vard i mai 2023, har de to selskapene samarbeidet med Lloyds Register for å få metanol godkjent som drivstoff for fartøyene. Godkjenningen har vært gjennom to nivåer av risikovurdering og justering av designet for å gjøre det mulig å kunne bruke metanol som drivstoff i fremtiden.Skipene er nærmest klare til konvertering og kan overføres til metanol så snart motorprodusenten er klar med den planlagte lanseringen av det tilpassede utstyret.Med dette vil Vard 4 22 være to av de første fartøyene i hav-vindmarkedet som kan operere på grønne drivstoff.Thomas Brathaug, Vice President i Project Management avdelingen i Vard, har ledet prosessen:– Dette er et viktig skritt for Vard i arbeidet vi gjør for å lede det teknologiske og grønne skiftet. Meddenne prinsippgodkjenningen sikrer vi at vi forblir relevante i markedet, og møter nåværende og fremtidige behov fra kundene våre, sier han.North Star Chief Technology Officer James Bradford legger til:– Det at vi forplikter oss til å gjøre fartøy klare for metanol er essensielt for å sikre at North Stars flåte har lavkarbonutslipp i offshore vinddrift i fremtiden. Denne AiP-en fra Lloyd’s Register anerkjenner den sterke designtilnærmingen vi har tatt sammen med Vard. Den forbereder oss på å ta i bruk grønne drivstoffteknologier når de blir tilgjengelige, i tråd med våre bærekraftsmål og de utviklende behovene i fornybarmarkedet.Mark Darley, Chief Operations Officer hos Lloyd's Register, sier at denn maritime industrien gjør betydelige fremskritt som leder til bruk av nullutslippsdrivstoff. Vi er glade for å samarbeide med North Star og Vard om å fremme ny teknologi for utslippsreduksjon og fremheve den norske maritime klyngens ekspertise og ambisjoner:– “Vi er forpliktet til å støtte industrien gjennom en trygg og bærekraftig overgang til null- og nær-null utslippsdrivstoff, og sikre at dette innovative prosjektet prioriterer sikkerhet, pålitelighet og bærekraft.CSOV-ene er svært allsidige plattformer for alle offshore vindparkstøtteoperasjoner, med søkelys på logistikk om bord, walk-2-work tilgang offshore, innkvartering, komfort, stor lagringskapasitet og overlegne funksjoner.North Stars og Vard 4 22-designet er skreddersydd for å gi markedsledende muligheter for igangkjøring og vedlikeholdsoperasjoner i offshore vindindustrien. Skipene er produsert i nært samarbeid med Vard Design i Ålesund med det nyeste innen skrogdesign optimalisert for lavt drivstofforbruk og motstand, samt høy opererbarhet og komfort.4 22-fartøyene for North Star er utstyrt med ett høytytende datterfartøy og har plass til ett ekstra ved behov.CSOV-ene vil være utstyrt med teknologi fra Vard Electros fleksible SeaQ-portefølje, som dekker løsninger for kraft, kontroll, bro og navigasjon, og kommunikasjon. SeaQ-pakken utnytter batteriteknologi til hybrid drift, og legger til rette for enda smartere og mer energieffektive operasjoner for redusert utslipp og drivstofforbruk.