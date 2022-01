Veidekke dropper hydrogenskip

Veidekke

En av Skandinavias største entreprenører.

Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus.

Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 8100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet.

Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

I alt 31 rederier tok del i konkurransen om disse skipene. I samarbeid mellom rederier og utstyrsleverandører ble nye, grønne skipstekniske løsninger utviklet – løsninger som møtte alle tekniske og økonomiske forutsetninger i anbudsinnbydelsen.Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke sier i en pressemelding at entreprenørselskapet fant den økonomiske risikoen i prosjektet for stor:– Prosjektet ville for Veidekkes del innebære betydelige forpliktelser og langsiktige bindende avtaler. I sum ville den økonomisk risikoen blitt for stor med den korte forutsigbarheten asfaltbransjen lever under, sier han.– Veidekke skal fortsette med å kutte klimautslipp fra vår virksomhet, og vårt ønske om å konkurrere på bærekraft er på ingen måte svekket. Men når vi ser på de betydelige investeringene og den korte forutsigbarheten asfaltbransjen lever under i dag (6-8 måneder), mener vi at risikoen rett og slett blir for stor. Vi har derfor valgt å stanse prosjektet i sin nåværende form, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.Dialogen fortsetter med samarbeidspartene i de neste ukene for å se om det er mulig å fortsette prosjektet på andre premisser med en annen risikoprofil for Veidekke.