Veidekke satser på havvind

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører.

Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 7800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet.

Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

– Havvind er et veldig spennende felt hvor vi ønsker å ta del av utviklingen som nå kommer. I Veidekke har vi svært omfattende kompetanse på betong, glidestøp, konstruksjoner over og under vann samt prosjektledelse, som nettopp er kritiske faktorer i denne typen prosjekter, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.Regjeringen, ved Nærings- og fiskeridepartementet, har i Veikart for grønt industriløft skrevet at Norge skal bli en ledende nasjon innenfor havvind med en industri som utvikler og bygger vindkraftløsninger i toppklasse. Deres ambisjon er å tildele arealer med potensial for 30 gigawatt havvindproduksjon på norsk sokkel innen 2040.For å utnytte vindene til havs er det behov for en solid infrastruktur i tillegg til turbiner med fundamenter. Hvert enkelt fundament estimeres til å ha et betongvolum på rundt 5.000 m3 og 1.500 tonn armering.– Dette er store konstruksjoner som krever mye kunnskap, kvalitet, erfaring og gjennom-føringskraft. Vi skal gjennom en mulighetsstudie se hvor i verdikjeden vi kan tilføre mest verdi. Vi har unik betongkompetanse i Veidekke, og spesielt vår avdeling Veidekke Interform og deres glidestøperfaring gir oss en god inngang i dette, sier prosjektdirektør Dan Granerud som skal lede Veidekkes satsing på havvind.