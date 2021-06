Velger CAT 3500E til ny brønnbåt

Den nye båten skal bygges ved Sefine i Tyrkia. Illustrasjon: HAV Design

Hav Design har tildelt Pon Power kontrakt for leveranse av generatorsett til en ny generasjon brønnbåt til Frøy Rederi. Den nye båten er en videreutvikling av en serie brønnbåter med sirkulære tanker for økt fiskevelferd, og skal bygges ved Sefine i Tyrkia.



– Generatorsettene fra Pon Power er basert på den nye Caterpillar 3512E-motoren, inkludert Cat SCR for IMO III-sertifisering. Cat 3500E er siste generasjon av en av de virkelig trofaste arbeidshestene i bransjen. Siden introduksjonen har Caterpillar totalt produsert over 190 000 Cat 3500 maskiner, med over 27.000 til marine applikasjoner.



VIKTIG KONTRAKT

– Dette er en viktig kontrakt for oss sier Adm. Direktør Claus F. Høyer i Pon Power. Vi er stolte av å ha etablert et godt samarbeid med Hav Design. Skipene er innovative med teknologi for økt fokus på fiskevelferd og redusert klimaavtrykk. Hav Group datterselskap NES leverer teknologi for å kunne operere generatorsettene på variabelt turtall, for lavest mulig forbruk under alle operasjonsmodus. Sammen med et hydrodynamisk optimalisert skrog gir dette betydelige reduksjon i klimaavtrykket.



I tillegg gir Caterpillars nyutviklede SCR gir kundene valget mellom ulike driftsmodus, først og fremst for å optimalisere drivstofforbruket, men også for å enkelt kunne veksle mellom operasjon i IMO II- og IMO Ill-soner.



CAT 3512E og 3516E-generatorsettene til Frøy Rederi leveres med Pon Powers Genflex- løsning. Dette er en løsning som gir redusert støy og vibrasjoner samt lengre levetid på generatorene og redusert operasjonskostnader generelt.