Velger Vard for ombyggingen av PSV til kabelleggingsfartøy

IT Infinity skall bygges om til kabelleggingsfartøy. Foto: Vard

Vard opplyser at I.T. International Telecom Marine SRL (IT) fra Barbados har valgt Vard til å bygge om PSV-en IT Infinity til et kabelleggingsfartøy. PSV-en ble bygget ved Vard Brattvaag og levert til Volstad Maritime i 2008 under navnet Volstad Princess. SD Standard Drilling kjøpte fartøyet i 2017 før det ble solgt til IT i 2021 og ble omdøpt til IT Infinity.



Nå returnerer fartøyet til Vard for ombygging.



– Vi er veldig stolte over at IT valgte Vard som partner i denne konverteringen. Vi vil nå bruke vår kjernekompetanse og den lange erfaringen vi har innen design og bygging av avanserte kabelleggingsfartøy for å møte IT Telecom sine behov i markedet. Dette prosjektet viser styrken Vard har gjennom vår integrerte verdikjede og bekrefter posisjonen vår i ettermarkedet, sier Wilhelm Eggesbø, Senior Vice President Vard Services i Vard.



VARD ELECTRO ER INVOLVERT

Vards teknologiske datterselskap Vard Electro er involvert i prosjektet gjennom installasjon av kabler og nye strømtavler, og oppdatering av de eksisterende elektriske anleggene.



– IT er glade for å samarbeide med Vard om konvertering av IT Infinity. Det å returnere til verftet der hun ble bygget, gir unik effektivitet, og reduserer tiden frem til fartøyet er i markedet for en industri som har et stort behov for disse spesialiserte skipene. Å starte med et fartøy som er godt skikket, var av største betydning for IT. Kombinert med oppgraderinger til siste generasjons sjøkabelhåndtering og graveutstyr, vil IT Infinity være forberedt til å utføre de ulike oppgavene som kreves av ITs kunder over hele verden. Dette konverteringsprosjektet er det første av mange i ITs oppdrag for å tilpasse seg de stadig skiftende kravene i sjøkabelmarkedet, sier Louise Thivierge, daglig leder i IT.



Arbeidet pågår nå ved Vard Brattvaag og fartøyet er planlagt levert i 3. kvartal av 2024.