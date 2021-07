Vellykket aksjeemisjon for Havila Kystruten

Det første av de nye kystruteskipene ventes levert i løpet av de nærmeste ukene. På bildet Havila Capella. Foto: Havila Kystruten.

Havila Kystruten har fått fulltegnet en nyemisjon som tilfører selskapet NOK 500 millioner i ny egenkapital. Emisjonen er tilrettelagt av Fearnley Securities og SpareBank1 Markets, og er tegnet av en bred gruppe av norske og internasjonale investorer, hvorav en gruppe nøkkelinvestorer hadde tegnet seg for NOK 232 millioner. Det var solid interesse for emisjonen.



Pengene skal sikre selskapet tilstrekkelig likviditet til forberedelser, leveranse, og å sette i drift de fire kystruteskipene etter hvert som de leveres fra Tersan-verftet i Tyrkia. Første skip ventes levert fra verftet i løpet av de nærmeste ukene, og vil bli satt i drift på kystrutekontrakten med Samferdselsdepartementet. De resterende skipene suksessivt til annet kvartal 2022.



FORTSATT SÆVIIK-FAMILIEN

Sævik-familien vil fortsatt eie mer enn halvparten av Havila Kystruten gjennom Havila Holding. Havila Kystruten søker notering på markedsplassen Euronext Growth ved Oslo Børs, med forventet oppstart av handel i månedsskiftet juli / august.



Konstituert direktør Arne Johan Dale sier at kapitalinnhentingen er starten på en ny epoke i Havila Kystruten.



– Med forventninger om stadig oppmykning av reiserestriksjoner, samt levering av de første skipene, vil selskapet endelig kunne tilby passasjerer verdens vakreste sjøreise, sier han.