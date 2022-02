Venter Havila Castor i drift i mai

Havila Kystruten

Havila Kystruten driver fire av skipene på verdens vakreste kystreise mellom Bergen og Kirkenes.

Havila Kystruten har nye, miljøvennlige skip med store lugarer, matkonsept og interiør som speiler norskekysten. Skipene er designet for at passasjerene skal få oppleve mest mulig av landskap og natur, skiftende vær og sesonger.

Skipene har verdens største batteripakker og kan seile støy- og utslippsfritt gjennom verdensarvfjorder, sårbar natur og inn og ut av havner.

Kystruten har hovedkontor i Fosnavåg på Sunnmøre, på hjemstedet til Sævik-familien som startet selskapet og fortsatt er majoritetseiere.

Havila Kystruten har fått ny leveringsdato fra verftet i Tyrkia som betyr at den planlagte oppstarten for Havila Castor 7. april blir utsatt. Skipet har ikke kunnet gjennomføre sjøprøver på grunn utfordringer med en elektromotor. Det er i tillegg kjent gjennom media at verftet har utfordringer knyttet til en underleverandør.Første rundreise forventes nå å gå fra Bergen 10. mai. Det betyr at de tre første rundturene med Havila Castor blir avlyst. Administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini, beklager dette overfor dem som skulle reise med Havila Castor i denne perioden.– Det er leit at passasjerene våre som har gledet seg til å reise med den helt nye Havila Castor når de skal oppleve norskekysten nå må endre planene sine. Vi ser frem til å få ønske dem velkommen om bord til oss, og kontakter dem nå med tilbud om ny reise.Martini sier at det første skipet i seriene av de fire miljøvennlige skipene, Havila Capella, har hatt en svært god mottakelse både blant passasjerene og markedet, og at både Havila Capella og Havila Castor nå er tilnærmet fullbooket gjennom hovedsesongen.– Vi får mange tilbakemeldinger fra fornøyde gjester som setter pris på den gode maten, de store lugarene og de store vinduene om bord som gir dem nærkontakt med naturen de seiler gjennom. De forteller også om et skip som er svært stilt slik at det er behagelig å være på reise.Framdriften ved verftet i Tyrkia er heller ikke som forventet for skip tre og fire, Havila Polaris og Havila Pollux.– Vi legger til grunn at Havila Polaris vil være seilingsklar i tredje kvartal og Havila Pollux i fjerde kvartal i år, men med de erfaringene vi har så langt, er det knyttet usikkerhet til eksakt dato for levering også av disse skipene, og vi beklager det sterkt overfor passasjerer og kystbefolkning, ansatte og investorer som blir rammet av dette.Det er gjort en ny avtale med Samferdselsdepartementet som regulerer ytterligere forsinkelser for Havila Polaris og Havila Pollux, og der departementet bekrefter at de på det nåværende tidspunkt ikke vil kreve erstatningsskip.– Vi gjør det vi kan og setter løpende i verk tiltak som kan sikre og forbedre framdriften. Vi ønsker å få sette disse skipene i drift så raskt som råd, til det beste for alle som skal reise med skipene og arbeide om bord.