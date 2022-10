Verdens første hybride lasteskip til kai ved Trondheim Havn

Ombyggingen har vært drevet av norsk kompetanse og norsk teknologi. Bærekraftig vekst gjør at Trondheim Havn kan foreta nødvendige investeringer som utbygging av landstrøm. Det har allerede kommet på plass ved havnene i Trondheim og Orkanger.– Som batterihybrid sitter vi i forsetet på hva som er mulig. Med de nye batteripakkene kan vi gå ut og inn av havn på ren strøm. Gjerne beskrevet som «silent in and out of port», forklarer Eikenes.Basert på tilsvarende batterihybrid-teknologi, har Hagland kontrahert tre nybygg. Det første av disse tre skipene, «Hagland Pioneer», vil snart være i drift.– Satsningen til Hagland i kombinasjon med utviklingen på havnen er et nødvendig steg mot et klimanøytralt samfunn innen 2030. Dette har viktig overføringsverdi til andre havner og rederier i bransjen, sier havnedirektør Knut Thomas Kusslid ved Trondheim Havn.Ved anløp til Trondheim Havn vil lasteskip kunne benytte det nylige åpnede landstrømanlegget på Pir II.Kaptein Sverre Anker Eikenes sine 33 år med erfaring kom til nytte da skipet skulle redesignes for fremtidens bruk.– Det har vært helt nødvendig med spesialkompetanse på fartøyets funksjoner for at systemene skal fungere i praksis. Lastehåndteringsmaskinen som benyttes til lossing er blant utstyret som er spesialtilpasset, sier Eikenes.Gravemaskinen, en Fuchs 890 cargo handler, er helelektrisk. Den har en rekkevidde på 24,5 meter og en løftekraft på 6 tonn med fullt utlegg.Kaptein Eikenes kan stolt vise frem skipet ved anløp til Transittkaia i Trondheim. I dag består lasten av ca. 3500 tonn anortositt som skal losses for videre frakt til Rockwool. I prosessen benyttes det en kamskjell-grabb for en effektiv håndtering av steinen. Grabben kan enkelt byttes til andre gripere avhengig av type last.