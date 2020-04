Verdens første virtuelle fiskerimesse

- Vi var klar til å delta på en rekke utstillinger over våren, inkludert fiskerimessen i Brussel, men alt ble avbrutt på grunn av Covid-19, sier salgsdirektør Hanus Samró.I stedet for å vente organiserte Óli og Hanus, som også er far og sønn, sin virtuelle FishExpo 9. og 10 juni.- Vi har hatt kontakt med flere av våre brukere og mottakelsen har vært utrolig god. Alle jeg har snakket med har bekreftet at de vil delta, siger Hanus Samró.Mer enn 400 fiskebåter fra hele verden bruker nå Fishfacts. De driver fiske fra Svalbard i nord til Antarktis i syd, og fra Kanada i vest til Okhotsk i øst.- Vi har på relativt kort tid utviklet en plattform som kun fokuserer på fiskerinæringen. Vi har lykkes med å knyte verdens fiskerinæring, fiskeri og servicesektoren sammen på en og samme plattform. Fishfacts.