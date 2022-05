Verdens hurtigste elektriske ferger for passasjertrafikk

Utslippsfrie høyhastighetsferger i Stockholm kan vise at det finnes attraktive alternativ til tradisjonelle skip. Illustrasjon: Green City Ferries.

Green City Ferries AB begynner nå at bygge to utslippsfrie høyhastighets passasjerferge - Beluga24 – som vil operere to kommersielle ruter i Stockholm fra 2024.



Ruten Täby-Ropsten skal driftes av Strömma Turism och Sjöfart AB med batteriversjonen av Beluga24 som er best tilpasset de kortere ruterne. Den hydrogendrevne brenselcelleversjonen av Beluga24 skal opereres i Stockholms skjærgård fra Österåker til Stockholm av Antrophia Rederi AB og bruke lokalt produsert grønt hydrogen.



– Introduksjonen av vår Beluga24 i Stockholm er et stort skritt for å redusere karbondioksidutslipp i regionens vannbårne kollektivtransportsystem. Ved å demonstrere våre utslippsfrie høyhastighetsferger i Stockholm kan vi vise at det finnes attraktive alternativ til tradisjonelle skip. Beluga24 er både miljøvennlig og kostnadseffektiv, gir en komfortabel og jevn pendling for passasjerer selv i høye hastigheter, sier Fredrik Thornell, administrerende direktør i GCF.



GCF har utviklet Beluga24 basert på utprøvd teknologi, hydrofoil- og skrogteknologi fra New Zealand, skipsdesign fra Italia, svensk karbonfiberekspertise med erfaring fra skipsbygging og serieproduksjon og batteri- og brenselcellesystem fra svenske Echandia.



SVÆRT ENERGIEFFEKTIV

Den unike skrogdesignen til Beluga24 midler en svært energieffektiv hurtigferge med lave bølger. Den største utfordringen med utslippsfrie fartøy er vekten på batteriene respektive brenselsceller og hydrogentanker. Beluga24s hydrofoilsystem reduserer vannmotstand og energiforbruk med opptil 30 prosent og det lette karbonfiberskroget gir 35 prosent vektreduksjon sammenlignet med konvensjonelle aluminiums konstruksjoner, noe som gjør at Beluga24 kan bruke utslippsfrie fremdriftssystemer. Alt i alt gir dette Beluga24 en unik posisjon for å revolusjonere vannbåren mobilitet.



GCF vil ha egen produksjon av Beluga24 i Sverige og fartøyet vil bli sertifisert etter den internasjonale høyhastighetskoden.